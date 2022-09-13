新冠導致百萬人憂鬱 精神疾病上檯面

心理和身體健康互相影響？新冠肺炎的患者復原後，身體的感染有時演變成憂鬱和認知問題，全世界數百萬人受到影響。儘管主流醫學仍然將身體和心理疾病分科，但劍橋大學精神病學教授包默警告，如此並不利人們在新冠後的康復。

新冠後精神疾病

《衛報》報導，劍橋大學精神病學教授包默指出，感染新冠肺炎後，身體不適首當其衝，但隨著喉嚨痛和咳嗽緩和，患者卻會感到心情陰沉、頭昏腦脹並嗜睡至少一個禮拜。身體的感染演變成短暫的憂鬱和認知問題，他強調，這時身、心健康竟顯得沒有分別。

這對全世界數百萬因新冠病毒而經歷心理疾病的人來說已是現實，新冠後憂鬱、焦慮與認知障礙的問題層出不窮，發病率提高許多。包默說，身體疾病誘發心理疾病從理論上來看是合理的，自體免疫或傳染病誘使身體發炎確實會對大腦產生影響，表現出來的則是典型精神疾病症狀。

身心分科不利診療

相比起來，主流醫學仍然將身體和心理的疾病分科處理，假裝兩者並沒有關係一樣。這種劃分對患者的康復之路很不利。比如說，一位患有關節炎、憂鬱症與慢性疲勞的患者無法獲得身心的聯合診斷與治療。

對醫生來講，他們認為精神疾病的生物學原理仍不齊全，沒辦法和其他醫學整合做出有效判斷。但這也可以說是藉口，因為這種說法也低估了思覺失調等精神疾病在生物醫學上的進展。

身心健康需共商

儘管30年前只知道思覺失調症流行於家族，近5年則確定了精神疾病的基因所導致家族遺傳風險。冬天出身的人更容易染上感冒這件事也曾讓專家疑惑，但如今研究顯示，產期前後母子的免疫反應會影響神經發展，進而影響幼年和青少年時期的大腦發展，增加染疫風險。

就像心理學家來講，幼年的創傷如果沒有處理，會對健康造成影響，如今研究也發現，早年逆境是精神和生理疾病的預測指標之一，將加劇人們的發炎反應。包默說，就像過去一直講的「維持身心健康」，把身體與心理健康放在一起思考將是常態。

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