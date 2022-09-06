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新加坡放寬防疫旅遊業復甦 飯店房價升至十年新高

香港01／ 撰文：溫多娜
新加坡遊客 法新社
新加坡遊客 法新社

香港確診宗數持續上升，防疫措施持續。不過歐美及新加坡等國家逐步走向全面開放後，經濟近來反彈。

據《彭博》報導，新加坡酒店房價已升至十年來最高水平，新加坡旅遊局數據顯示，7月酒店客房平均價格為259新元（約5700元台幣）／晚，按年升近七成，達到2012年9月以來的最高水平，主要因為在防疫限制放鬆之際，旅客到訪人數繼續加速成長。

旅客數目方面，新加坡7月份旅客人數連續第六個月上升，至726,601人，高於6月份的543,733人。報導指，新加坡將自身定位為亞洲的旅遊和商業目的地，未來幾個月將舉辦一系列大型活動，包括因疫情停辦兩年的一級方程式賽車（F1）新加坡站，將於本月30日至下月2日復辦。

另外，Westlife、Green Day、Maroon Five、Guns N' Roses，以及歌星Justin Bieber，今年內將到新加坡舉行演唱會。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 新加坡

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