放寬入境限制慢慢來！ 日本人民心態保守

針對日本當局宣布，將在7月起放寬入境許可，旅客將無需綁定導遊陪同，但這其實與過往的自由行還是有差別，旅客須透過旅行社報名參加指定旅行團、並在預定日子回程等限制。日媒提到，社會輿論風向仍是支持入境限制居多，這與該國屬高齡化社會有關，近三成人口超過35歲，另外，日本人民也對外國遊客鬆懈的防疫態度感到擔憂，如口罩戴不住。

觀光廳微放寬入境限制

根據《日本放送協會》報導，日本觀光廳3日晚間宣布放寬一級入境要求，取消入境PCR陰性的要求，且讓旅客無需再綁定導遊、可以自由活動旅遊，但這與過去自由行還是有差，旅客須透過旅行社報名參加指定旅行團、選擇安排好的飯店，並有在預定日子回程，當日抵達人數上限也從兩萬人增至五萬人。

觀光廳提到，會再度微放寬入境限制，是因該國在6月開放旅行以來，還沒有海外遊客感染新冠，認為這是逐步增加遊客、開放限制的好時機點，發觀光財與完善防疫方針兩不誤，但日本國內輿論其實更加保守。

據《亞洲日經網》報導，日本在這次放鬆入境限制後，下一步再放寬可能就有得等（如個人遊客全自由行），從去年12月的讀賣新聞民意調查，近九成受訪者贊成保持入境限制，到近期NHK的最新民調顯示，贊成維持入境限制的比例仍高達65％，正常來說，只有最勇敢的當局敢在65%盼入境限制的情況下，讓旅遊全面開放，令人佩服其勇氣。

高齡化與排外心抗拒旅客

日媒分析，該國之所以民調顯示壓倒性的挺入境限制，與高齡化社會有關，日本近三成人口超過65歲，入境旅遊收入或許對國庫、國家相當重要，但對害怕病毒的老年人來說，絲毫不在意觀光財比起疫情前低了多少。

另外關鍵點在於日本國內的排外情緒，人民本身就對嘈雜的旅遊人口感到不滿（特別發生在像京都等強調生活品質的地區），再加上外國人在配戴口罩等格守防疫措施上，相對日本人來得鬆懈，都加深該國社會風向排斥入境旅客的態度。

【更多精采內容，詳見 】