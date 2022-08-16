病毒新變種崛起 藥廠開發鼻噴式疫苗

新冠肺炎新變種來襲，鼻用疫苗與口服疫苗等新興療法層出不窮！Omicron 新變種BA.4、BA.5崛起，在許多國家掀起新一波疫情，但現行疫苗接種相較麻煩，且在鼻腔與口腔黏膜產生的抗體較少，無法有效阻止傳播。有藥廠就開發出鼻噴式疫苗與口服疫苗等，盼能簡化接種流程，並解決呼吸道抗體不足的狀況。

鼻噴式疫苗佳

《衛報》報導，新冠肺炎延燒將近2年半，疫苗技術不斷進步，盼能進一步抑制新冠疫情的擴張。最近出現的BA.4、BA.5有掀起另外一波疫情，莫德納就設計出「二價疫苗」（Dual-variant Covid vaccine），能應對兩種原始種與Omicron兩種病毒株，更有效防範不同類的病毒。

此外，第一代新冠肺炎疫苗是通過身體的免疫反應，讓體內促成抗體，但在鼻子與氣管產生的抗體不足，導致預防感染的效果不大。科學家希望透過鼻噴式的疫苗，直接觸發呼吸道黏膜的免疫反應，阻止病毒呼吸道繁殖，避免傳播。

有藥廠為了讓接種疫苗更加簡單，開發「口服疫苗藥丸」，以服用腺病毒的方式，刺激鼻子與嘴巴的抗體。在醫療試驗中，將近一半志願者在鼻腔和唾液樣本中的抗體水平高於因確診而產生抗體的人，抗體效果更持續了六個月。

病毒持續變種

《BBC》報導，自從2020年發現新冠肺炎以來，歷經Alpha、Delta到Omicron，最近更出現Omicron亞型變種BA.4、BA.5，隨著每次變異都造成新一波疫情，疫情似乎永無止盡，世界各國也開始學習如何與新冠疫情共存。

病毒之所以會變異，是因為病毒在進行複製繁殖的過程中出現差錯，一旦累積過多的錯誤就會改變病毒的基因，導致出現新版本的病毒，只要新種病毒能夠有效適應環境，就能成為「適者生存」下的新贏家，而只要感染病毒的宿主愈多，出現變異的機率也就愈高。

目前防範新冠肺炎最有效的方式仍然是接種疫苗，儘管現在的疫苗並非針對BA.4、BA.5進行設計，但仍能降低重症的機率。醫生表示，目前最重要的任務是持續觀察病毒變異的狀況，還有針對新變種病毒研發特定的「次世代疫苗」。

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