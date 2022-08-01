猴痘疫情蔓延 紐約宣布公衛緊急狀態

（德國之聲中文網）猴痘病毒持續蔓延全球，美國紐約市政府週六（7月30日）宣布該市進入「公共衛生緊急狀態」，並稱該市是猴痘疫情爆發的「震央」（epicenter）。官員警告，紐約市約15萬市民可能面臨感染風險。

根據美聯社報導，紐約市市長亞當斯（Eric Adams）和衛生專員瓦桑（Ashwin Vasan）是在週六宣布該市因猴痘疫情進入公衛緊急狀態。該聲明將允許官員根據城市衛生法發布緊急命令，並修改法規條款，以執行有助於減緩猴痘病毒傳播的防疫措施。

紐約市長亞當斯和衛生專員瓦桑在聲明中說：「我們將繼續與我們的聯邦夥伴合作，以確保一旦疫苗開始供給，能提供更多的（疫苗）劑量。在國家和全球範圍內，必須以緊迫性、實質行動和資源來應對這一疫情，這次宣布的公共衛生緊急情況反映了此刻的嚴重性。」

此前，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）已經在上週五（ 7月29日）宣布全州進入災難緊急狀態。紐約州衛生部門的聲明稱，猴痘是對公眾健康的「緊迫威脅」。霍楚在推特發文表示，美國超過四分之一的猴痘病例在紐約，也對高危人群產生了莫大影響。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）彙整的數據，紐約州截至7月底已經記錄了1345宗猴痘病例，為染疫病例最多的州，加州居次，有799宗猴痘病例。加州舊金山市也則在上週四（7月28日）宣布因病例不斷增加而進入緊急狀態。

非洲之外的首批死亡案例

美國猴痘疫情爆發的同時，西班牙上週六（7月30日）通報了該國的第二起猴痘死亡病例。在此前一天，西班牙與巴西同時通報了各一例與猴痘有關的死亡病例。這三起病例也是在非洲大陸之外，首次通報的猴痘有關死亡病例。

此外，根據印度當地媒體週一（8月1日）報導，印度喀拉拉邦一名22歲年輕人在上週六（7月30日）死亡，死因疑與猴痘有關正在調查。

《印度快報》（The Indian Express）報導，這名年輕人是在從阿聯酋返國幾天後逝世。喀拉拉邦衛生部長喬治（Veena George）表示，該名年輕人生前並沒有出現猴痘症狀，但他的親屬週六遞交了他在國外時做的猴痘病毒檢測，結果為陽性。但目前仍需要進一步調查，以確認死因。

喀拉拉邦衛生部長喬治表示：「這名年輕人沒有猴痘的症狀。他因腦炎和疲勞症狀被送進醫院。他的親戚在週六才交出了檢測結果。由於猴痘的致死率非常低，將對死亡進行高級別的調查。」

世界衛生組織於7月23日宣布猴痘為「全球衛生緊急事件」，這是該組織的最高警報級別。這種曾經罕見的疾病在非洲中部和西部部分地區已經存在了幾十年，但直到今年5月，當局在歐洲、北美和其他地方陸續出現猴痘病例，猴痘疫情才在非洲大陸以外的地方引發大規模爆發。

自5月以來，已有近80個國家通報了約2.2萬宗猴痘病例。非洲約有75人疑似死亡，主要是在尼日利亞和剛果。

該病毒通過長期和密切的皮膚接觸以及共用被褥、毛巾和衣服傳播。在歐洲和北美，它主要在男男性行為者之間傳播。不過衛生官員強調，這種病毒可以感染任何人。世衛組織亦曾提醒並警告污名化同志族群的風險。

綜合通訊社報導，這次爆發的猴痘病毒類型很少是致命的，人們通常會在幾週內恢復，但是由該病毒引起的病變和水泡仍令患者備感痛苦。

世衛組織強調，儘管嚴重併發症仍屬罕見範圍，但警告還會有更多死亡病例出現。

美國疫苗現況

以美國為例，美國CDC目前批准的猴痘預防疫苗有兩種，分別為Jynneos和ACAM2000。伊利諾伊大學芝加哥分校的流行病學家華萊士（Katrine Wallace）向彭博社表示，由於ACAM2000不建議用於某些患者人群，包含孕婦、免疫系統較弱者、有皮膚病的患者等，「這給Jynneos的供應帶來很大的壓力」。

華萊士說：「由於供應問題，加上病毒僅通過非常密切的接觸傳播，Jynneos疫苗目前僅推薦給感染風險高的人。」該群體指的是可能接觸過該病毒的人。她補充道，因此對於那些風險不高且不符合接種疫苗條件的人來說，可用於預防猴痘的措施是，避免與患有看起來像猴痘的皮疹者進行密切的皮膚接觸。

根據美國CNN報導，在最初訂購7.2萬劑用於猴痘的疫苗後，當局又取得了30萬劑猴痘疫苗。近期還有近80萬劑疫苗可以使用，並將在未來幾週內提供。但與此同時，CDC估計有資格接種兩劑猴痘疫苗的人數，卻達150萬人。

目前，美國CDC的策略仍然是針對可能接觸過猴痘的人進行疫苗接種，而不是預防未來可能接觸過猴痘的人。

該報導指出，越來越多人擔心，美國可能已經失​​去控制猴痘病毒的機會，因為該國在更廣泛的範圍內為風險最高的人接種疫苗的速度很慢。猴痘疫情擴散的速度，也使得預防措施可能越來越追不上傳染的速度。

（美聯社、彭博社、CNN）

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