全球猴痘病例激增 世衛籲男同志減少性伴侶人數

中央社／ 日內瓦27日綜合外電報導

在全球猴痘病例激增之際，大部分確診者為男男性行為者，世界衛生組織（WHO）今天呼籲，男同志及雙性戀男性應減少性伴侶人數。

法新社報導，新英格蘭醫學期刊（New EnglandJournal of Medicine）上週發表的研究發現，有98%的猴痘確診者為男同志或雙性戀男性，有95%的病例是經由性行為傳播。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天告訴記者，保護自己免於猴痘感染的最佳辦法是「降低接觸風險」。

他指出：「此時此刻，對於男男性行為者而言，應該做的包括減少你們的性伴侶數量，重新考慮與新伴侶的性行為，並且與任何新伴侶交換聯繫資料，以便在必要時得以進行後續追蹤。」

譚德塞指出，全球已有78個國家向世衛通報猴痘確診病例，累計逾1萬8000例，有70%的病例據通報發生在歐洲，有25%在美洲。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網路公布的數據顯示，截至7月25日，全美已通報3846起猴痘確診或疑似病例。

據統計，美國已成為全球猴痘病例數最多的國家，其次是德國2352例，以及英國2208例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

避免歧視事件再度上演 紐約籲世衛重新為猴痘命名

WHO發布最高警報：猴痘列公衛緊急事件

世衛宣布 猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」

猴痘是否列全球公衛緊急事件？世衛二度開會討論

相關新聞

第七波疫情癱瘓日本郵局 全國170間暫停營業

日本正遭遇第七波新冠肺炎疫情，單日確診人數屢創新高，日本郵局也受影響。因為感染員工和密切接觸者眾多，日本郵局宣布全國17...

兩項新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

國際學術期刊「科學」（Science）26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢市的市場，並指出病毒可能來自於...

時隔3個多月！南韓疫情又起 單日確診破10萬例

Omicron亞變種BA.4及BA.5快速擴散，南韓新冠疫情再起，27日新增確診人數反彈突破10萬例，是三個多月來首次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。