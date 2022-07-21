99%患者康復 北韓稱新冠：「氣球帶過來的病毒」即將被消滅

平壤周一（7月18日）表示，自今年4月以來，470多萬發熱患者經過治療，99.98%的人現已康復，朝鮮正向著最終戰勝危機的目標而努力。不過，朝鮮極度缺乏針對新冠病毒的檢測手段，檢測呈陽性的人數也從來不公布。

朝鮮衛生部門今年5月12日確診了第一例新冠感染病例，這時，為預防病毒入侵，該國關閉邊界已有兩年之久。根據一些媒體報導的不完整數據，5月19日，官方媒體稱新增26萬2270例不明發熱患者，一人死亡，同新冠相關死亡的總人數達到63人。

氣球帶來新冠病毒？南韓活動人士：不實之詞

7月初，朝鮮政府稱，發現了一個新冠病毒傳播的新途徑，追根溯源，一直查到離非軍事區約10公裡的一個小村莊。停火線的另一側便是韓國。

據朝鮮媒體報導，新冠病毒是借「外來物」順風刮過來的，一名士兵和一名5歲孩童接觸了「外來物」，成了朝鮮的新冠病源。「外來物」一般指韓國一側由活動人士發放的宣傳氣球。朝方的報導暗示新冠病毒由韓國氣球傳入北方，但這一說法遭到醫學界人士的懷疑，他們不認為氣球有傳播病毒的能力。

現年54歲的脫北者朴尚學2000年前創立了「自由北韓鬥士」組織。他說，該組織今年4月沒有發放氣球，因為風向不對。「我們今年發送了7輪氣球，不久還會繼續發送」，朴尚學對德國之聲表示，7月6日那次，共有20只大氣球從首爾西部升空，攜帶了大量維生素、退燒藥片，以及2萬片口罩。

當然，朴尚學的氣球也攜帶宣傳傳單和標語。一條標語上寫著：「我們譴責金正恩的虛偽，他讓病毒從中國傳過來，卻指責是氣球所為」。

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