外國空飄氣球 導致北韓增加確診？

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】空飄氣球會夾帶病毒到北韓？北韓媒體日前指出，今年5月當地首度爆發COVID-19疫情，主因是外國空飄氣球帶來的病毒。對此，在南韓負責空飄救援物資到北韓的組織表示，該說法空穴來風，未來仍會繼續空飄任務。

鎖國2年終破功

據《德國之聲》報導，「自由北韓運動聯盟」創辦人朴尚學對於北韓說法表示為無稽之談，只是企圖掩蓋當地政府無力處理疫情及國內缺少醫藥的窘境。北韓歷經2年多封鎖邊界不讓病毒入侵國內後，該國衛生單位在今年5月12日證實出現第一例COVID-19病例。

5月19日，官方媒體報導不明發燒病例26萬多人，死亡人數為63人。平壤並指出，在477萬發燒病患中，有99.98%的人都已康復，但由於明顯缺乏檢驗，尚未公布確診陽性的人數。

追感染源頭

朝鮮中央通訊社報導，疫情爆發源頭是在今年4月，曾經在邊界接觸過外國東西的18歲士兵與5歲兒童，其中所指外國東西就是從南韓空飄的氣球。對此，醫療專家則駁斥氣球能傳遞新冠病毒的說法。

朴尚學表示，由於風向不順，該組織在4月初並未空飄氣球。他表示，「今年到目前為止，我們已經進行七次空飄氣球，我們計劃不久將進行更多空飄任務。在7月6日，從首爾西方釋放20顆裝滿氦氣的大型氣球，其中裝有3萬劑維生素C、7萬劑退燒藥和2萬個口罩。」

據《福斯新聞》報導，朝鮮中央通訊社指出，防疫措施已經獲得改善並即將讓危機完全解除，北韓新增有發燒症狀的人數為310人。對此，世界衛生組織質疑北韓的說法，因為在上個月情況變得更糟糕並沒有改善而且仍缺乏獨立數據。

北韓有意開放邊界

對此，南韓世宗研究所研究員鄭相昌指出，「目前趨勢，北韓可能在一個月內會宣布疫情結束，準備恢復開放邊界貿易。」

北韓還表示，已在開發能檢測病毒及其變種新方法，包括猴痘等其他傳染病。分析師認為，北韓正利用疫情強化嚴格的社會控制。朝鮮中央通訊社報導的每日發燒新病例數自從5月起，便一直減少。

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