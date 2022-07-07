美新增病例逾半BA.5 日疫情升溫

新冠病毒變異株Omicron亞型變異ＢＡ.5出現國內本土病例，在美國則已占新增確診病例半數以上，成為主流病毒株。疫情原已走緩的日本近日病例數逐漸增加，恐因BA.5釀第七波疫情，專家呼籲政府迅速因應。

紐約時報報導，美國上月確診數維持在每日九萬五千至十一萬五千例間，民眾以家用快篩自行檢測不算在內。不過一些州與地方政府設置的公立採檢站已陸續減少，許多州更降低甚至停止更新每日新增確診數據，顯示目前官方數字可能不足以反映實際染疫人數。

而且，多數美國民眾支持回歸正常生活，即使身體出現不適也不會到採檢站檢查，加上無症狀感染者，未被統計到的感染「黑數」恐怕不少。

根據美國疾病防治中心（ＣＤＣ）迄二日為止的最新每周統計顯示，BA.5占新增確診病例約百分之五十四。專家一周前預測，BA.5和另一亞型變異BA.4已成為美國主流病毒株。

日本疫情也再度升温，全國新增感染人數增加，六日新增四五八二一人確診，是近兩個月來首度超過四萬人；東京六日新增八三四一人確診，時隔三個月再度超過八千人。

厚生勞動省表示，病毒株可能漸以傳染力更強的BA.5為主，第三劑疫苗保護力逐漸減弱，加上暑假期間外出人數增加，希望地方政府能因應疫情變化。

日本上月十日已經開放外國觀光團入境，但對國內原定本月中旬推出的「全國旅行支援」補助方案，日本政府本周將決定方案是否要延期。

此外，北京昨通報二例境外輸入確診個案，其中一例來自台灣。

據北京官方通報，自台灣輸入的這例確診病例為台灣籍民眾，七月四日從台灣飛抵北京機場，大陸海關經健康篩查並進行核酸檢測後，送至集中隔離酒店，當日報告檢測結果為陽性，七月五日診斷為確診病例。