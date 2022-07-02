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兩度確診新冠肺炎 美演員「再染猴痘」崩潰曝：有止痛藥才能入睡

香港01／ 記者成依華／報導
福特（Matt Ford）在影片向觀眾展示他身上的皮疹。圖／取自Twitter@Matt Ford
福特（Matt Ford）在影片向觀眾展示他身上的皮疹。圖／取自Twitter@Matt Ford

歐美多國出現猴痘個案，美國30歲男演員福特（Matt Ford）近來在網路分享他感染猴痘後的情況，他過去曾兩度確診新冠肺炎COVID-19），如今又感染猴痘，他指猴痘令他感覺更痛苦，甚至要用止痛藥才能入睡。他呼籲大眾接種疫苗

福特居於加州洛杉磯，曾參與演戲、編劇等工作。綜合美國有線新聞網路（CNN）、CBS電視台等報導，福特在6月17日發現病徵，他過去甚少留意猴痘個案蔓延的情況，直至有一名朋友告訴他，他可能有感染風險，他隨即檢查自己身體，發現到一些以前沒有注意的「斑點」，於是再去診所檢測，數天後獲通知確診猴痘。

他表示，斑點很快就變大，「它們令人很痛苦，尤其是在身體更敏感區域的斑點。」他又表示，過程間也感到自己出現流感般的病徵。

福特指過去得過兩次新冠肺炎（COVID-19），但這次感覺更糟，他稱「愈來愈多皮疹出現了……最糟糕的部份是疼痛，我的意思是，不得不服用麻醉止痛藥才能入睡。」

福特在Twitter影片上向網友展示自己身上的皮疹，他稱身上有逾25處出現這些皮疹，可持續約10天。

他稱曾嘗試去取藥物，但未能成功，「那些是用於天花的藥物，而不是專門給猴痘，我有很多朋友想取得但也遭拒絕，包括我在內。」

他稱最終在約兩週後好轉。他表示拍攝影片目的正是希望引起大家對猴痘的注意，並呼籲接種疫苗。

截至6月30日，美國接獲396例猴痘個案報告，最多出現在紐約與加州，其中紐約有78例，加州佔89例。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 猴痘 美國 疫苗

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