疫情後招觀光客 東南亞各飯店降價促銷

東南亞高級飯店住宿陸續砍價，西方觀光客大喊CP值超高。隨著東南亞疫情趨緩，加上中國大陸仍維持半封城狀態，出遊旅客大幅減少，新加坡與越南及泰國等地的豪華飯店紛紛祭出房價砍半優惠，讓不少美國觀光客大呼賺到。

新加坡豪華飯店房價剩一半

據《紐約時報》報導，原本預計前往東南亞旅遊欲入住當地便宜民宿的美國遊客嘉文納表示，「一開始我們是想從Airbnb訂房，結果看到新加坡濱海灣金沙酒店推出買二送一優惠，結果就選擇入住了，飯店還幫我們升級到35樓套房。」當時入住房價為300美元，比2019年疫情之前的600美元以上幾乎砍對半。

受到美國通貨膨脹影響，雖然在當地旅遊成本也跟著升高，但美元在東南亞仍是強勢貨幣，1美元可兌35泰銖，比2020年1月多17%。另外，倚賴觀光客的越南、柬埔寨、泰國與印尼等國家雖已逐漸取消隔離政策，但過去最大觀光客來源的中國目前仍處於半封城狀態。就算各國祭出快速簽證與解除入境隔離等措施，包括泰國蘇萬那普國際機場旅客仍門可羅雀。

泰國禁令逐漸鬆綁

據《彭博社》報導，泰國日前取消口罩令，同時允許酒吧和酒館營業時間拉長。泰國政府統計，在疫情之前，旅遊相關行業貢獻泰國經濟和就業機會5分之1，2019年有約4,000萬名海外遊客到當地旅遊。

身為東南亞第二大經濟體的泰國，隨著當地染疫人數從今年4月的2萬多人，降至2,000多人，目前已積極鬆綁觀光與商務旅遊。今年為止遊客總人數來到160萬人，幾乎為2021年42萬多人的4倍。

西方遊客撿便宜

因此，在面對強勢美元之下，為了吸引觀光客回流，東南亞多數豪華飯店與餐廳選擇推出打對折優惠，讓許多美國遊客大呼撿便宜。例如34歲的裘莉日前與友人以每晚185美元、幾乎打對折入住越南河內索菲特大都市飯店，該飯店則是日前美國前總統川普與金正恩會面的飯店。

其他包括泰國曼谷文華東方酒店日前也曾推出1晚345美元價格吸引遊客入住，價格也比2年前低3成。對此，裘莉表示，「這就像一生僅此一次的機會，我們會好好地利用。」

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