國際航班紛紛取消 業者哭喊人手不足

航空業者還沒有從疫情甦醒，空服人員不足導致多個航班取消！國際疫情趨緩，民眾急於出國旅遊，但航空業者還沒從上次疫情中緩和過來，多個國際航班都已取消，來不及增班。易捷與威茲兩家公司都已對此致歉，並積極幫助受影響的乘客尋找航班，或進行相關退費。

航班人力大不足

《BBC》報導，國際疫情漸漸緩和，各國也紛紛解禁邊境管制，愈來愈多民眾重新開始國際旅遊，但航空業的復甦速度似乎追不上，出遊人數的成長，在許多航班紛紛取消下，已無機可搭。

航班取消的原因包括，一、「人員短缺」，因為新冠肺炎盛行期間，許多航空業不得不大規模裁員以求生存，而雖然國際上的旅遊限制已經逐漸放寬，但人力還來不及填補相關職缺。同時，航空工會也表示，機場工作人員現在也都在考慮是否重返職場，會趁這個機會轉換跑道。

二、「更換員工時間長」，更換機場工作人員比起其他工作人員需要更長的時間，因為他們通常需要民航局和政府的安全許可，英國瑞安航空（Ryanair）老闆奧利指出，英國脫歐也意味著，該行業不能通過引進歐洲年輕人來緩解員工短缺。

趕不上的考試

而許多民眾面對到航班取消的狀況，指責航空公司接受過多的預訂，會導致現在航班大量取消的狀況。但航空公司推說，政府應在疫情後，採取更多措施來支持該產業。

同時，民眾相當不滿航空公司缺乏溝通的態度，更有民眾因此趕不上重要考試與開學。易捷航空（easyJet）已為此次航班中斷致歉，稱「正盡其所能為乘客提供支持」，並幫助受影響的人尋找酒店住宿。航空公司威茲（Wizz Air）也向受影響的客戶表示「誠摯的歉意」，讓進行全額退款，目標是在一周內處理。

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