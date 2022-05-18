質疑陸防疫政策！譚德塞稱「清零」無法持久 籲北韓接受疫苗援助

譚德塞周二（5月17日）在一次媒體吹風會上稱，中國的「清零」策略無法持久下去。

這位世衛組織總幹事說：「我們對病毒有了更好的認識，也有了更好的工具，包括疫苗，因此應對病毒的方式應該與大流行之初有所不同」。他說，新冠病毒與2019年底被發現之時相比，有了顯著的變化。當時中國以嚴格封鎖的方式基本阻斷了其傳播。

譚德塞透露，世衛組織已多次向中國官員提供了防控疫情的有關建議，但是「對政策的選擇是每個國家自己的決定」。

被批「不負責任」

一周前，這位世衛組織負責人針對中國的「清零」政策首次表態，引起北京不滿。譚德塞5月10日表示，中國需要考慮轉變策略，因為「清零」策略是「不可持續的」。

中國外交部發言人趙立堅在5月11日的例行記者會上對此做出回應稱，「中國是世界上疫情防控最成功的國家之一，這是國際社會有目共睹的事實」，並表示，中國希望有關人士「不要發表不負責任的言論」。

譚德塞的言論在中國社交媒體引起了輿論發酵，聯合國官方微博此後刪除了相關內容。

在中國此輪疫情的重災區上海，當局在防疫中嚴苛和混亂不合理的措施在民眾中引發怨憤。大部分居民被迫足不出戶已長達數周，食品緊缺、就醫困難。

世衛組織緊急事務主任瑞安（Michael Ryan）周二表示，世衛認識到中國近期面對應對Omicron疫情的艱難局面，並讚揚當局將死亡人數控制在非常低的水平。

「我們理解為什麼中國一開始的反應是努力把感染減少到盡可能低的水平。但這一策略無法持久，應對策略的其它因素應該得到更多重視。」瑞安指出，應繼續推進接種疫苗，並強調對任何國家來說，「僅靠強力壓制的策略都不是走出疫情的可持續之路」。

呼籲北韓分享數據

譚德塞還表示，世衛組織在積極說服北韓和厄利垂亞開始在國內接種新冠疫苗。它們是目前全球尚未大規模施打疫苗的最後兩個國家。

世衛組織對北韓疫情進一步擴散的風險深表憂慮。譚德塞說，該國居民都未接種疫苗，患有潛在疾病的人數也令人擔憂，他們面臨重症的風險。

他還表示，世衛組織已要求北韓分享有關疫情的更多數據，但尚未得到回應。北韓上周首次公布該國發現新冠病例，官方稱目前已有170萬人出現發燒症狀。該國不具備足夠的檢測能力，無法確珍大量新冠感染。但外界專家認為，大多數人的發燒症狀正是由新冠病毒引起的。

譚德塞表示，世衛組織已提出向北韓和厄利垂亞提供疫苗、藥物、檢測試劑及技術支援，但兩國領導人都未做出回應。瑞安表示，在北韓和厄利垂亞這樣的國家，新冠病毒一旦在未被發現的情況下發生傳播，可能會加速新變種的出現。然而除非有關國家接受幫助，否則世衛組織也無能為力。

（美聯社）

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