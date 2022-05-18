科學家解謎：染上新冠肺炎痊癒後，還會再次確診嗎？

人們如何對新冠肺炎產生免疫力？確診痊癒後，還可能再二次確診嗎？

隨著台灣在面對新冠肺炎、Omicron變種病毒後的本土疫情爆發，不斷飆升的確診數字使得成功防疫多年的我們，也必須正式面對大流行的衝擊，雖然在病毒的特性下，99％確診者都是輕症或無症狀，但每天數萬人染疫的風險，還是讓人不免擔憂。

畢竟，縱使Omicron所產生的症狀幾乎和小感冒無異，但還不能打疫苗的孩子、抵抗力較弱的長輩，還是屬於染疫後的高風險群，如何避免把病毒傳染給家人、不要讓親友承受生病後的痛苦，依然是和病毒共存的大方向裡，最大的考驗。

不過，在這個幾乎隨時有可能確診的環境裡，確診了還有沒有可能再染疫？國外許多政府論述的多人染疫後達到的群體免疫效果，是否真有可能實現？《BBC》點出了關鍵答案。

人們如何對新冠肺炎產生免疫力？

科學家解釋，人類免疫系統是人體抵抗外界病毒的防禦系統，它分為兩個部分。

一個是隨時在體內準備採取行動、一旦發現病毒便起身防禦的免疫系統，稱為「先天免疫反應」（Innate immunity），它會釋放引起炎性反應的化學物質，破壞受到感染的細胞，但它無法抵禦新冠肺炎，因為最初病毒出現時，人體對這個病毒都不熟悉。

另一種免疫為「後天免疫反應」（Adaptive immunity），這包含產生標靶抗體（Targeted antibodies）的細胞，這些抗體可以附著在病毒上，阻止其繼續攻擊人體；以及能攻擊病毒的T細胞（T cell），這是淋巴細胞的一種，在免疫反應中扮演著重要角色。

研究發現，後天免疫反應大概需要10天的時間，才能開始製造針對新冠肺炎的病毒抗體，而染疫時最嚴重的人，會產生愈強的免疫反應。

科學家說，如果後天免疫免疫反應足夠強大，它可能會留下對感染的持久記憶，進而在未來提供更高的保護力。

免疫力能維持多久？

免疫系統的記憶有點像是人類的記憶──它能清楚的記得某些感染，卻也有忘記某些感染的習慣。

水痘就是一個最好的例子，像是只要得過一次水痘，它就會終身免疫，但RSV（嬰幼兒呼吸道融合病毒）卻非常容易復發，一個兒童甚至可以在一個冬天內多次感染。

不過，新冠肺炎病毒出現的時間還不夠長，因此科學家無法知道免疫力究竟能持續多久，但英國公共衛生部（PHE）最新的一項研究發現，大多數感染新冠肺炎的人，至少可以在5個月內避免再度感染。

然而，依然有人會再度於短期內感染，甚至即便沒有症狀，他們的體內也會帶有高含量的病毒，這些病毒可以再傳染給其他人。

確診痊癒後，還可能再二次確診嗎？

世界衛生組織（WHO）表示，人們染疫後，再感染的風險很高，這是因為新冠肺炎的特性就是不斷在變異，正當人體都在學習它的病毒特性時，它馬上卻又變成另一種病毒株持續傳染。

Omicron的變異就是一個最好的例子。世界衛生組織在一份關於Omicron的研究中表示，Omicron可以逃避人體先前因新冠肺炎所產生的免疫力，這對那些沒有接種過疫苗的人是個很重要的警訊。

「與Delta相比，從新冠肺炎康復的人中，再次感染Omicron的可能性，是Delta的3至5倍，但沒有證據表明，Omicron引起的疾病會比Delta更嚴重，因為Delta變種曾在印度造成了毀滅性的第二波感染。」

醫學上還發現，許多確診的人在康復後又再度感染，科學家使用病毒基因序定序，皆可證明患者感染了兩次，因為病毒株並不相同。

研究人員表示，雖然二度確診並不常見，但可能性依然是存在，確診的人們最好還是在康復後保持積極的防疫作為，才不會又把病毒散布出去。

研究發現，個人擁有的保護力，還取決於確診者的年齡和免疫抑制（immunosuppression）等因素。

如果體內有了抗體，就可以免疫嗎？

這並無法保證。這也是為什麼有些國家推行「免疫護照」作為開放國界的方針之一時，不少專家感到緊張的原因。

關鍵在於，雖然研究發現，幾乎在每個患者身上都能發現一些抗體，但並非每個人都是相同的，像是一種用於防止細胞被某種抗原或感染原侵害而具有保護力的中和抗體，有的人含量就非常的低。

科學家強調，另一個關鍵是，就算個人可能可以受到免疫抗體的保護，卻不意味著你不會帶原病毒──新冠病毒依然在你身上，只是它不會發作影響自己，但它依然能從你的身上，傳染給週遭的人。

普通流感會對新冠肺炎產生免疫力嗎？

這個答案是不一定的。科學家發現，在一些交叉反應的領域，有許多感冒的症狀看起來和新冠肺炎的症狀相似，在這樣的條件下，人們確實會得到一些保護力。

實驗室的研究發現，一些人體內為了對抗非典型肺炎和普通感冒而製造的T細胞，擁有對抗新冠肺炎的作用，但能夠提供多少保護力則是未知。

為什麼免疫力非常重要？

無論是染疫後，自體產生的免疫力，還是打了疫苗，利用疫苗產生的免疫，都是防範病毒不要更嚴重的關鍵。

科學家說，免疫力會影響病毒的致命程度，就算真的不幸染疫，其症狀也大多輕微。

專家強調，如果長期免疫對人們來說非常困難，未來也許會改變疫苗的使用方式，甚至是像流感疫苗那樣，一年施打一次。

但無論如何，接種疫苗絕對還是保護自己免受再次感染的最佳方法，保持洗手、戴口罩和維持社交距離等措施也很重要。

（本文出自2022.5.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）