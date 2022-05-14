疫情發酵造成北韓「巨大動蕩」 金正恩：可借鑑中國抗疫經驗

朝中社報導，從4月底到本周五（5月13日）北韓累計報告發熱患者5.2萬多例，其中2.4萬多例已治癒，約2.8萬例接受治療，目前死亡病例達27例。該通訊社還表示，因大多數人沒有掌握科學治療方法且過多服用藥水等過失造成人員喪亡。

這是北韓首次公開承認爆發疫情。金正恩在主持召開緊急政治局會議時指出，疫情給該國造成「巨大動蕩」。自全球疫情爆發以來兩年多的時間內平壤都沒有報告感染病例。但沒有跡象表明北韓進行了密集篩查。

專家指出，鑑於北韓測試能力有限，實際感染人數或比官方公布數字更高，新冠疫情死亡數字可能很快攀升至數千人。北韓並沒有大規模展開疫苗接種。哈佛醫學院專門從事北韓醫療保健問題專家基·朴(Kee Park)指出，北韓測試能力為每周1400人，並不具備對成千上萬病症者進行檢測的能力。

借鑑中國抗疫經驗

朝中社報導，金正恩表示會向本部黨委交出自家準備的常備藥品，並提議將之用到困難家戶。他還表示，北韓防疫部門要好好研究別的先進國家的防疫政策和防疫成果以及經驗，這也很重要，最好積極學習中國黨和人民在抗擊疫情鬥爭中已取得的先進而豐富的防疫成果和經驗。

不過中國的「動態清零」政策因為給經濟帶來的影響等問題也面臨質疑，不少人都懷疑該政策的有效性和必要性。根據朝中社，金正恩表示，這次疫情傳播可以說是北韓建國以來的大動蕩。他還指出，熱病以首都圈為中心同時多發地傳播擴散。他宣布全國各道市郡要封閉本地區，盡全力保障居民生活方便。當務之急是主動封閉疫發地區、嚴格處理發熱患者隔離就醫、全力救治患者、切斷傳播空間。

美聯社報導，有專家指出，因為大部分北韓民眾未接種疫苗，加上遭到的醫療系統，若是疫情擴散會對北韓造成毀滅性後果。

首爾的韓國統一研究院高級研究員洪敏(Hong Min)表示，無論在技術和資源上，平壤都沒有能力採取像中國那樣的大規模封鎖措施。這樣做也會給本已脆弱的北韓經濟帶來進一步的衝擊。儘管金正恩呼籲採取更嚴格的防疫措施，但他也強調要實現經濟目標，這可能意味著農業、工業和建築工地仍然會出現群體聚集。

中國外交部發言人趙立堅在周四（5月12日）例行記者會上表示，中方隨時准備為朝方抗擊疫情全力提供支持幫助。但並沒有具體提到北韓是否向中方尋求幫助。

北韓並並未說明這次疫情爆發的可能來源。路透社報導，首爾的一個網站新聞門戶指出，北韓昨日晚些時候表示，北韓一所大學的一些學生5月1日在平壤參加一個活動後檢測結果呈陽性。金正恩也出席了此次活動。路透社無法獨立核實相關報導。

美聯社指出，這次疫情爆發可能與北韓大型慶祝活動相關。4月25日平壤市中心的金日成廣場舉行了大型閱兵式，慶祝北韓人民革命軍成立90周年。數以萬計的平民和軍隊聚在一起，這可能是導致病毒傳播迅速的一個原因。

（路透社，美聯社，朝中社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】