北韓首爆疫情急鎖國 病毒蔓延可能與大規模閱兵有關

（德國之聲中文網）北韓官方週五（5月13日）證實6宗發燒死亡病例，並稱疫情正在全國範圍內「爆炸性地 」蔓延，數以萬計的民眾在染疫後被隔離並進行治療。週四，北韓才首度證實爆發新冠疫情，稱在首都平壤發現了奧密克戎（Omicron）變異株病毒。官方稱其為「最嚴重的國家緊急情況」，緊急下令全國封鎖。

韓國韓聯社引述朝鮮官媒朝中社報導，北韓於5月8日在平壤的發燒病人身上，採檢出了奧密克戎BA.2變種病毒。朝中社稱，「一種無法確定原因的熱病從4月下旬開始在全國範圍內爆炸性地蔓延」，短時間內出現35萬多例發熱患者，其中約16萬例已痊癒。

根據朝中社13日報導，北韓5月12日全國新增1.8萬多例發熱患者。截至目前，有約18萬例正在隔離並接受治療。同日通報6例死亡，其中一人對奧密克戎BA.2亞變種檢測呈陽性。

金正恩急令全國封鎖

法新社報導，北韓領導人金正恩週四召開並主持緊急會議，緊急下令全國「嚴格封鎖」以防止病毒傳播，並調動緊急儲備醫療用品。

根據朝中社，金正恩表示，通過積極封鎖地區、隔離和治療發燒患者以阻止病毒傳播，是當務之急。有分析人士向路透社表示，中國處理奧密克戎的經驗已表明封鎖可能無法奏效，但由於缺乏抗病毒治療或新冠疫苗，朝鮮幾乎沒有其他選擇。

與此同時，金正恩週四也首次被看到在國家電視台上戴著口罩出現。

朝中社週五報導，金正恩已訪問國家緊急防疫總部，以了解全國疫情傳播現況，報導稱，「盡早扭轉眼前的公共衛生危機狀況，是我們黨面臨的最重要的挑戰和最高任務。」在聽取報告時，金正恩嚴批疾病以首都圈為中心擴散，說明防疫體系出現漏洞，並呼籲進行更多封鎖。

新冠疫苗稀缺

根據世界衛生組織（WHO），截至3月，北韓2500萬人口中有64207人接受了新冠檢測，全部為陰性。北韓不僅沒有任何新冠確診病例的通報，也沒有任何朝鮮民眾接種新冠疫苗的官方記錄。

專家指出，隨著奧密克戎在其鄰國大規模爆發，病毒潛入只是時間問題。在一個缺乏醫療資源、拒絕國際社會幫助接種疫苗並關閉邊境的國家，有可能出現重大危機。

韓國慶南大學朝鮮研究教授林歐哲（Lim Eul Chul，音譯）向路透社表示，如果北韓不能控制疫情，對金正恩來說可能是一個「前所未有的危機。」他說，「鑑於與中國相比，朝鮮的疫苗接種情況和檢測能力，以及公共衛生基礎設施更為落後，再加上缺乏重症監護室」，可以預期死亡病例的可能性。

自2020年新冠疫情在全球大流行以來，北韓一直處於嚴格封鎖狀態，包括禁止各省之間的旅行。2020年7月，一名於2017年脫北者男子回到開城後，出現新冠有關症狀，金正恩曾宣布進入緊急狀態，並對靠近邊境的開城實施為期三週的封鎖。

北韓過去曾拒絕中國提供的新冠疫苗，也拒絕世界衛生組織的Covax計劃。

求援中國與韓國？

韓國智庫「世宗研究所」的專家張成昌（Cheong Seong-chang，音譯）向法新社表示，北韓疫情大規模爆發很可能與4月25日在平壤舉行的大規模閱兵有關。

他向法新社表示：「奧密克戎在鄰國中國肆虐的同時，舉行有大量民眾參加的閱兵式，表明平壤對他們抗擊和預防病毒的能力過於自信。」他說，鑑於北韓目前在一天內報告了近2萬個病例，朝鮮可能會因奧密克戎的快速傳播而出現 「大混亂」。

他補充道：「如果奧密克戎導致的死亡人數激增，平壤可能不得不請求中國的支持。」

週四（5月12日），北京已表示準備協助朝鮮應對疫情。中國外交部發言人稱，中國準備「全力以赴」，幫助朝鮮抗擊疫情。

本週才剛剛宣誓就職的韓國新任總統尹錫悅透過辦公室表示，韓國不會將人道主義援助與朝鮮的政治分歧混為一談。尹尹錫悅提名、負責朝韓關係的統一部長人選權英世，他在確認聽證會上表示，他將為朝鮮準備人道主義援助，包括新冠治療、注射器和其他醫療用品。

（路透社、法新社、韓聯社）

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