各國口罩陸續解封 日、韓等國免罩

歐盟飛機上無需再戴口罩！歐盟發布新指南，於16日起旅客在機場與航班上，無須再配戴口罩，但強調還是要「保持安全社交距離與定期消毒」等措施。此外，日本於11日跟進法國、新加坡與韓國鬆綁口罩的政策，如果在戶外能維持足夠距離的話，就可以不用戴口罩。

歐盟飛機免口罩

《BBC》報導，根據歐盟11日的最新官方指南，於16日起旅客在歐盟各國的機場與航班上，都無須配戴口罩，但強調「具體規範將因航空公司而異」。歐盟航空安全局 (EASA) 董事帕特里克表示，對歐盟各國緊密來往的交通需求來說，航空旅行中不需要配戴口罩，讓每位旅客都「鬆了一口氣」。

歐洲疾病管制中心（ECDC）主任艾門警告說，儘管戴口罩不再是強制性措施，但還是要遵守「保持安全社交距離、定期消毒等防疫措施」，這才是減少疾病傳播的不二法門。

日、韓戶外解封

隨著國際新冠疫情趨緩，而不僅歐盟祭出解封政策，亞洲的日、韓也宣布鬆綁口罩政策。《彭博社》報導，日本官房長官松野博一11日宣布即將解禁，在戶外如果維持足夠距離可以不用戴口罩。他提醒，近期氣溫與濕度有所上升，容易有中暑的風險，建議民眾保持適當距離，無須戴口罩。

但他也強調，若是要與人近距離交談，「即使在戶外也仍需要戴上口罩」。關於其他基本防疫規定是否也會鬆綁，松野博一回應說，將視疫情狀況，聽取專家的科學建議，進行相關研議。

而韓國國務總理金富謙早於4月底表示，除感染風險較高的50人以上集會活動外，2日起不再強制民眾在室外戴口罩，並指出，「韓國近期疫情趨穩，考慮戴口罩對民眾帶來許多不便，決定解除室外戴口罩的規定」。

此外，法國、紐西蘭、新加坡等國已在疫情緩降期，決議解除戶外戴口罩的規定。

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