Omicron傳染力到底有多高？研究證實：美國超過75％的兒童曾染疫

許多家長擔憂與病毒共存的癥結是，沒辦法打疫苗的孩子，可能在面對病毒後的影響非常嚴重，可實際上這樣的狀況，不是只有發生在台灣。

自新冠肺炎Omicron變種病毒出現以後，它的高傳染力已成了全球最主要的病毒株，不僅許多國家都改變防疫方式、傾向與病毒共存的態度，暴增的確診人數也應證在疫苗普及過後的世界，一種全新的生活信念。

自2022年的4月起，台灣也在防疫了整整兩年後徹底受到Omicron的摧殘，但在疫苗的施打率提升和去年5月的本土暴增防疫經驗之下，人們的觀念確實和以往有很大的不同，雖然不斷飆高的確診人數確實不免讓人擔憂，但在99％確診者都是輕症和無症狀的情境下，也許你我都該用不一樣的心態，重新感悟與體會。

但有些家長擔憂的是，沒辦法打疫苗的孩子，可能在面對病毒後的影響非常嚴重，可實際上這樣的狀況，不是只有發生在台灣，因為光是在美國（USA），就有超過75％的兒童曾染疫。

科學研究發現 美國4個兒童就有3個曾染疫

Omicron的主要症狀為咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、發燒等，可能伴隨肌肉痠痛、全身無力、頭痛、腹瀉等，極少部分患者可能有嗅覺、味覺異常的狀況。

但大致上來說，出現的症狀都和普通小感冒類似，因此真的很難分辨是否罹患新冠肺炎，許多人都在不知情的狀況下，無形中將病毒再傳染出去，自然也讓疫情十分難防。

以目前全球確診人數最多的美國為例，他們的總病例數已經突破8100萬，若分析美國總人口3.3億估算，已經是全國1／4的人都曾染上新冠肺炎──《theguardian》更報導，超過一半的美國人曾經出現感染新冠肺炎的跡象，更是每4個孩子中，就有3個曾染上新冠肺炎。

這是美國疾病控制和預防中心（CDC）的研究結果，也是研究人員在檢查超過20萬名美國人的血液樣本後，確認受測者血液中的抗體是由非疫苗製成的病毒抗體而研究出的，換言之，也就是確診後，體內為了抵抗病毒而產生的免疫力。

美國疫情也因為Omicron而激增

研究發現，美國過去的感染跡象，在去年12月到今年2月之間急遽上升，而當時正是Omicron病毒在美國肆虐的主要時刻。

對所有年齡層的美國人來說，在2021年12月之前，僅有34％的人有感染跡象，但僅僅兩個月後，這個數字暴增到58％，研究證實了Omicron有多麼可怕。

「我確實有預計到確診人數會增加，但我沒想到會有這麼多。」追蹤新冠病毒感染程度的疾病控制和預防中心負責人克莉絲汀克拉克（Kristie Clarke）博士說。

研究更發現，在確診的個案裡面，最顯著增加的族群是兒童──17歲及以下的人中，擁有染疫後抗體的比例，從12月時的45％，上升到2月時的75％。

相比之下，年齡愈邁向中壯年，過去染疫的證據就愈小，克莉絲汀說，「這是因為成年人接種疫苗的比率本來就比孩子來得高，他們更有可能採取其它的措施來防堵新冠肺炎，例如戴口罩和避開人群。」

確診黑數太多 染疫後沒通報的大有人在

之所以研究比例推測的數據，比起官方通報的確診人數多了不少，研究人員認為確診病例數確實是被低估了，「許多新冠肺炎的感染症狀非常輕微，患者大多會認為不需要求診、篩檢，而是自行吃藥、休息後即正常生活。」

這也應證了目前國際上普遍的模樣──輕症或無症狀者在病毒潛伏期時沒有發現徵兆，進而在無形中傳染給他人，在他人同樣症狀也不嚴重的狀況下，又把病毒傳出去，造成一種循環。

這項研究主要是要找尋人體內的抗體，了解這些抗體究竟能達到多少的保護作用；科學家們仍在試圖了解這些抗體對於再次染疫的可能性有多高。

不過科學家還是強調，施打疫苗追加劑絕對是最基本的防護守則，縱使不能完全避免感染，它也能減少染疫後中、重症的情況發生。

因為在目前，還有千萬餘美國人是完全沒有施打疫苗的，包含不相信疫苗與身體狀況經評估不適合施打者，科學家說，「如果不是經醫師評估不適合打疫苗的人，都應該盡速接種疫苗，不要以為自己很幸運、是不會染疫的那種人，因為新冠肺炎會長久存在，終有一天可能會找上門。」

（本文出自2022.5.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）