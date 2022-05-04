比爾蓋茲：讓新冠成為最後一次全球大流行，可以這樣做

微軟創辦人比爾．蓋茲提出籌建「全球流行病應對和動員團隊」的想法，命名為「GERM」，並通過開發防疫神器及改善衛生系統，人們可以創造「無懼下一個超級瘟疫的生活」。

新一波疫情，在台灣本島各縣市都爆發了，病毒已經流竄北中南東。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中推斷，若以15％的感染率來計算，台灣將會有大約345萬人，會感染到新冠肺炎。

這輪本土疫情是繼2021年5月第三級警戒疫情之後，最嚴重最洶湧的一次。各縣市政府連夜疫調、日復一日的PCR檢測、隔離，協助安排居家照護。因應爆量的輕症和無症狀感染者，公務員和專責醫療院所的人員瀕臨「累翻」的臨界點。

反覆的疫情，也讓很多人生活艱難、身心俱疲。員工時刻擔心著被放無薪假，而老闆為了穩定公司經營絞盡腦汁。被關在家裡，暫時不得上學的學生和他們的家人，也是愁眉不展。

甚至有人抱怨，西方國家的防疫措施都「躺平」了，台灣卻連快篩試劑都要趕去藥局排隊搶購？確診陽性的人怎麼總是打不通防疫專線？無數人不得不大喊：「這樣的日子，什麼時候才能結束？」

一次充滿前瞻性的演講

對於大流行，2015年，微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）就曾語重心長提醒大眾：「未來幾十年裡，如果有什麼東西可以殺死上千萬人，那更可能是種有高度傳染性的病毒，不是戰爭、不是導彈，而是微生物。」但當時沒有引起太多關注。

新冠疫情爆發後，比爾．蓋茲為疫苗研發和分配提供了許多幫助，但卻引發了疫苗反對者針對他個人的攻擊。

有人說他支持的疫苗會導致人死亡，有人說他為了賺錢，還有人說其實是比爾．蓋茲引發了這場疫情。更誇張的陰謀論是，比爾．蓋茲想藉由注射疫苗在人體內植入晶片，以便獲取所有人的地理資訊。

飽受攻擊之下，比爾．蓋茲一度也不知所措，但仍堅持做自己該做的事情。2022年4月底，他在TED上演講，再度以前瞻的眼光，提出一個阻止下一場大流行傳染病的解決方案，希望在世衛組織（WHO）和各國政府的幫助下，共同實現這一目標。

12分鐘的演講，比爾．蓋茲的語速並不快，但包含巨大的信息量。

首先他以古羅馬的消防員如何滅火的故事，帶入當今人類對火災以應對自如，而與病毒的這一役，或可從中「比照辦理」。

「西元6年， 一場大火摧毀了羅馬。應對此次火災， 皇帝奧古斯都（Emperor Augustus）做了一件在帝國歷史上從未做過的事。他創建了一個永久性的消防團隊，用著像這樣的水桶。」演講台上還真擺了一個木桶。

「奧古斯都意識到，個人無法保護自己免受火災的威脅，人們需要群體的幫助。一幢房子若不幸著火，就會給他人的房子帶來風險。在這幾年，我們見證的就如一場可怖的全球火災。新冠疫情已導致數百萬人死亡並破壞了經濟， 我們不希望再重蹈覆轍。」

蓋茲表示，新冠肺炎的可怕程度怎麼說都不過分，它加劇了富人和窮人之間的健康不平等，你的倖存機率和你的收入、種族和居住地密切相關。

「我們應該抓住這個機會創造一個讓所有人都有機會活得健康、充實的世界。並且不用擔心下一次疫情影響生活，」蓋茲強調：

若我們走對下一步棋，COVID-19可成為最後一場大流行病。

人類對抗大流行的三大必要條件

到底，怎麼才能走對下一步棋？先從滅火得到啟發。

「隨著時間的推移，人們變得擅長預防大火災。防火有著充足的預算資金，如果火警現在響了，所有在場觀眾都知道，我們應有序走向安全出口，在外面等待指令。

「我們清楚救援馬上會到，因為我們有很多訓練有素的消防員，單單美國就有超過37萬專職消防員，這個數字比我想像的還要多。我們很容易獲得大量的水，美國差不多有900萬個消防栓，」蓋茲準備的資料、圖片詳盡，而且善用對比帶來的震撼，令人印象深刻。

總結來說，投入鉅額資金、大量訓練專業人士、完善的系統，是人類來對抗大流行的必要條件。

蓋茲倡議，全世界必須建立一個新團隊，這個團隊叫「GERM」，四個字母分別代表全球（Global）、流行病（Epidemic）、反應（Response）和動員（Mobilization）。

這是一個全職小組，他們唯一的重點職責是在全球傳染病的早期控制，把病毒扼殺在搖籃裡，甚至更早更快，這個效率取決於這些專家日常的訓練強度和頻率。

GERM由來自不同領域各種專家組成：流行病學家、資料科學家、組織專家等。這支隊伍不僅僅有科學或醫學知識，還具有溝通和外交能力。

同時，運行GERM團隊花費不小，每年將要約10億美元來雇用3000位團隊成員，身處世界各地，駐紮在公共衛生機構工作，和當地國家的團隊緊密合作，並由世界衛生組織（WHO）協調。當然這也要看當地的收入情況，在低收入國家中，分配的人手會更多。

GERM到底怎麼作業呢？蓋茲舉了一個場景為例：比如，如果一群人在診所裡出現了一種新的奇怪的咳嗽症狀，這時GERM就需研究並判斷：這會是一場蔓延開來的傳染病嗎？這裡有新的病原體嗎? 它的基因定序是什麼？

採取這些行動，前100天將是關鍵。「若可以在前100天阻止病毒傳播， 我們能拯救98％的生命，」蓋茲說。

疫苗研發還有進步的空間

除了人，世界還需要「防疫神器」。

蓋茲在台上從木桶裡拿出一個小小的檢測機器，叫做「Lumira」。有了它，可以在世界任何地方檢測多種傳染病的病原體，包括COVID-19，而且比PCR檢測更快捷，成本卻只有它的1／10，幾乎可以在任何地方使用。

另外一個讓蓋茲十分激動的點子是，有一種吸入式藥物可保護人們免受傳染，同時不依賴病原體，就能觸發人體的免疫系統實現保護力。

還有疫苗，不但在這場流行病中發揮了奇蹟般的作用，還拯救了百萬生命。不過，蓋茲認為疫苗還有進步的空間：「我們需要投資研發更容易提供的疫苗，如手臂貼片或鼻腔噴霧。我們需要可以阻斷感染的疫苗，因為還是有不少人突破性感染。」

同時，要有工廠能待命，可以在六個月內為全世界人民生產足夠疫苗，實現真正意義的公平。更棒的是，研發一種創新疫苗，可以消除整個流感病毒家族，或是整個冠狀病毒家族。

蓋茨呼籲各界投入數十億美元，用於組建GERM團隊、研發「防疫神器」、持續完善健康衛生體系。畢竟國際貨幣基金組織（IMF）估計新冠已經導致全球損失14兆美元（約台幣412兆元），相比之下，是以現在的小投入換取未來的大安全，眼光要放長遠，「就當是買保險。」

「如果我們走對棋，我們可以讓COVID-19成為最後的大流行病，我們也可以為所有人建造一個更健康、更公平的世界，」蓋茲下了一個結論說。

（本文出自2022.5.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）