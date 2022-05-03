1天染疫逾2萬時，新加坡「居家康復」仍奏效，順利從清零過渡到共存

Omicron感染新加坡最高峰時，單日確診者一度超過2萬5000人，但新加坡仍然堅持輕重症分流的「居家康復」措施，加上放棄「政府全包」的防疫思惟，部分業務「外包」給民間，成為「與病毒一起生活」的典範。

台灣輕症與無症狀確診者採居家照護的新制，已然上路，究竟新措施能否有效控制病情、降低傳播感染率，讓台灣真正做到「與病毒一起生活」（living with COVID-19）？鄰近島國新加坡的做法，或許可為他山之石供參考。

星國試辦確診者居家，首先提高疫苗接種率

2021年8月，新加坡開始試點「居家康復」，在此之前，新加坡和中國大陸防疫作法類似，確診病人只能住醫院或是隔離中心。

星國政府推廣「居家康復」採循序漸進，政府事先舉行記者會向民眾說明，在這之前，新加坡領導抗疫小組的部長們輪流在平面媒體上發文，宣導要和新冠病毒共存，宣布多數只有輕微症狀的確診病例可以在家休養。

此外，新加坡政府透過百分百持股的「淡馬錫基金」發給每家每戶血氧偵測儀。同時制定大量嚴格細則，要求家庭成員都必須接種疫苗、家中不能有高風險人士、康復期間全家都要居家隔離等，試辦前，星國居民完成接種疫苗的比例已高達80％。

當時，星國計畫第一個月先試點50至60人，再逐步增加人數。讓確診病人在醫院待數天再回家。期間，由醫生進行線上遠端問診，每個病人都有一個健康包，可以每天在家自我監測。

Delta攪局，疫情讓星國飽受責難

儘管星國計畫縝密，但形勢比人強。

時序進入2021年9月，當時流行的毒株仍是Delta，每日的新增確診都逾千例，醫院的病床不夠用，星國政府不得已把才剛倉促進行的居家康復政策大規模擴辦。

試辦後的情況一度混亂，新加坡人民對於居家康復的安排感到不滿、不解，更擔心傳染給家人，加上不算低的重症致死率，星國人民確診後，為了保險起見，還是選擇前往醫院急診室就診。

這導致醫院急診室擠滿了人，部分醫院甚至不得不設置臨時醫療站分流病人，星國衛生部的熱線遭打爆，而許多人也無法遠程接觸醫生，星國政府甚至得出動武裝部隊「協助」確診病人居家康復。

但是重點在於，星國政府在疫情最艱難的時候，沒有重啟「要求清零」的回頭路，而是分階段擴大居家康復的適用人群，民眾也逐漸理解星國政府防疫能力限制：政府並非全知全能，無法完美應對確診的等比增長。

轉捩點：防疫工作由政府交至人民手中

星國看似「躺平」的立場，其實並非完全無作為，並開啟了「與病毒一起生活」的最重要轉折──防疫由政府包辦慢慢轉移給民間。

從「集中力量辦大事」興建各隔離站，變成了每家每戶都是隔離站。最後，直接面對確診病人的執行者，從數量有限的公立醫院傳染科，變成了遍布社區的全科診所。

星國人民知道，以往檢測陽性後坐等政府上門轉運隔離的日子已一去不復返，現在要靠自己了。

包括如何打理一日三餐、如何在家自我康復、如何判斷自己是否屬於輕症、如何消毒確診病人在家使用過的廁所、如何消毒才能有效降低感染率、在家隔離如何做好通風等等。

在經歷了開始幾週的混亂後，星國居家計劃很快步上正軌，到了2021年10月中旬，有78％的星國確診病例都是進行居家康復，無論主動或被動，星國全島人民都札札實實上了一堂居家康復速成課程。

直到新冠肺炎Omicron變種病毒開始肆虐全球的時候，星國人民對於居家康復已經駕輕就熟，同時由於Omicron變種病毒株的毒性更低，症狀更輕，加上疫苗接種率的再提升，星國居家康復的適用範圍也不斷擴大。

居家康復是一劑「心理疫苗」

目前，儘管新加坡在疫情高峰時每天有超過2萬5000個確診案例，但由於大多數人採行居家康復，因此有效大幅度降低公共醫療資源的壓力。

此外，居家康復還是一劑「心理疫苗」。

當周遭的家人、鄰居、朋友都居家康復，像得了感冒一樣過幾天就恢復了，人們對於新冠肺炎的恐懼自然慢慢消失，假若還像疫情甫爆發之際，一旦陽性就出動救護車把人載走，再出動全副武裝的防疫人員到社區內進行徹底清消，新冠肺炎給人感覺仍是一種永遠神祕的疾病，遑論防疫。

居家康復也讓星國人民生活漸次恢復正常，就算確診了，再也不用收拾行李去和素昧平生的病友一起住在隔離中心。相反的，可以在家照常工作。星國政府同時取消強制隔離的規定。確診患者的家人只要檢測呈陰性，仍然可以正常上班上學。

防疫疲勞反讓民眾期待解封開放

在2021年10月以前，其實新加坡的檢測、隔離流程相當繁雜，很少星國人民能徹底搞清楚。因此，星國政府為了推行居家康復政策，對隔離相關流程進行大幅度簡化，極少數的重症患者上醫院，絕大多數的輕症病人則居家康復，密切接觸者在每天檢測為陰性後，仍可正常出門。

當然，在「與病毒一起生活」的初始階段，星國病例的暴增無可避免，居家和取消強制隔離也在一定程度上加快了病毒的傳播，所帶來的經濟、政治代價更是巨大。然而，原本長期抗疫已讓民眾疲憊不堪，這種防疫疲勞反而驅使人們對「開放」達成了高度共識。

新加坡目前在華人世界儼然成為了「防疫模範生」，新加坡式的「嚴控型開放」也備受討論。

但所謂「模範生」新加坡在居家康復政策推動初期，不僅民眾焦慮不滿，星國政府也顯得手足無措，足以看出「從清零到共存」絕不可能是條坦途，台灣政府是否能成功步入「與病毒一起生活」階段，存乎一心。

（本文出自2022.4.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）