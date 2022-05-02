「長新冠」有認知障礙 改良藥品求緩解

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】睡眠障礙、呼吸急促，長新冠後遺症狀多！根據美國衛生單位估計，約有1成的確診者會出現「長新冠」（Long Covid，即新冠後遺症），且有研究指出67%的長新冠患者都曾出現認知障礙。目前避免染疫是唯一的預防方式，已有不少企業致力於改良新冠口服藥，協助減緩相關症狀。

新冠肺炎後遺症

《經濟學人》報導，新冠肺炎肆虐全球超過兩年，不少確診患者出現「長新冠」的狀況。根據美國疾管中心（CDC）的定義，此為感染新冠肺炎後，持續至少四個星期之久的症狀。

常見的症狀包括，長期疲倦、呼吸急促、體重減輕與肌肉痠痛等，嚴重可能出現腦霧（注意力與記憶力下降）、睡眠障礙或認知障礙等狀況。雖然數據仍然不足，難以統計長新冠的盛行率，但美國估計約每10位確診者就有一位會出現長新冠的狀況；英國相關單位則發現，該症狀好發於女性、年齡介於35 至 49 歲與生活在貧困區域的人群。

目前僅能避免染疫

《CNN》報導，長新冠患者的狀況也因人而異，一部分人在經過一段時間後，都能恢復原本的狀態，但少數人卻出現嚴重症狀，甚至需要進行肺臟移植手術。英國針對住院患者的研究指出，長新冠患者出院一年之後，僅有不到三成的患者回報完全康復。

如今仍沒有足夠的研究釐清，目前盛行的新變種病毒Omicron是否會造成長新冠，風險是否較高等問題。但「避免染疫」是唯一可靠的預防方法，而疫苗接種是降低感染風險的最有效工具，更重要的是降低罹患重症的可能性。

而因為新冠肺炎的盛行率相當高，長新冠的患者人數也日漸攀升，有人更擔憂恐出現一波「大流行（新冠肺炎）後的大流行（長新冠）」，所以長新冠也引發公衛界的高度關注。目前製藥公司正針對長新冠研發藥物，如改良口服藥來減緩後遺症的狀況；有一些企業則致力於解決長新冠產生的症狀，開發減緩肌肉疼痛、解決認知障礙等治療方式。

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