德研究指「打新冠疫苗恐引發自身免疫性肝炎」 BNT回應了

德國一個研究團隊4月21日發表報告，指接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗有可能會激發細胞免疫機制，從而引起自身免疫性肝炎（Immune-mediated hepatitis），報告並講述一名52歲男病人的個案。該男子接種由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的輝瑞疫苗。BioNTech在4月28日回應稱，持續進行的安全審查顯示，沒有證據表明免疫性肝炎與接種輝瑞疫苗相關。

英國「醫學新聞網」（News-Medical）4月25日稱，德國研究團隊得出上述研究結果，並於4月21日在《肝臟病學雜誌》（Journal of Hepatology）發表報告。

研究團隊在報告中引用一名52歲男病人的個案。他本身患有甲狀腺功能減退（Hypothyroidism）。他接種兩劑輝瑞新冠疫苗，並於接種每劑疫苗後的約2至3週後出現急性肝炎。

他在接種首劑輝瑞疫苗的約10天後，出現噁心、疲勞、食慾不振以及瘙癢等症狀，其後更有黃疸的症狀。他在接種首劑疫苗後25天入院治療，確診肝細胞／膽汁鬱積性肝炎（Hepatocellular/Cholestatic hepatitis）。

他在接種首劑輝瑞疫苗的41天後接種第二劑輝瑞疫苗，並在20天後出現包括疲勞和噁心在內的症狀。他被診斷為患上急性混合性肝炎（Acute mixed hepatitis）。

專家發現，與一般人的肝臟組織成份相比，這名病人肝臟內的免疫細胞多出5.3倍。他們於是認為在接種輝瑞mRNA疫苗（即BNT162b2）後可能激發細胞免疫機制，從而引起自身免疫性肝炎，而T細胞是引發類似肝炎的關鍵細胞類型。

BioNTech：需考慮其他原因

這份報告引起注意後，BioNTech在4月28日回應中國《科創板日報》時指，文獻提供了少量的自身免疫性肝炎單個案例報告，指出可能與使用各種新冠疫苗有關，然而，也需要考慮導致肝功能障礙的其他原因或促成因素，並且需要結合規模更大的前瞻性研究的數據，才能得出結論。

BioNTech又指，公司非常重視與mRNA新冠疫苗BNT162b2可能相關的不良反應事件，同時密切監測此類事件並收集相關資訊以與全球監管機構共享。

報導並引述BioNTech表示，歐洲藥品管理局（EMA）的藥物警戒風險評估委員會（PRAC）公布了非常罕見的短暫自身免疫性肝炎病例，經評估未確定與公司的疫苗之間存在因果關係，此外，正在持續進行的安全性審查也顯示，沒有證據表明免疫性肝炎與接種BNT162b2疫苗相關，與未接種疫苗人群的免疫性肝炎病例報告數量預期相比，該疾病在接種疫苗人群中的報告數量並未高於預期。

輝瑞疫苗由輝瑞與BioNTech聯合研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。

德國研究團隊4月21日在《肝臟病學雜誌》發表研究報告。圖／網站截圖

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文章授權轉載自《香港01》