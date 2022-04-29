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歐盟大部分人口或已感染過新冠病毒

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）歐盟衛生委員基裡亞基季斯(Stella Kyriakides)在4月28日的新聞發佈會上表示，歐盟約60%-80%的人口可能已經感染過新冠病毒。此前，歐盟公共衛生機構表示，正式報告的病例數纍計已經覆蓋30%的歐盟人口；如果加上沒能檢測發現並通報的感染病例，總感染人數可能已經達到3.5億人，佔比77%。

本周早些時候，美國疾控中心發佈的一項數據也顯示，全美國很可能已經有超過六成的人口感染過新冠病毒。

基裡亞基季斯說，近期歐洲的新增感染人數、新冠死亡人數都在下降，因此歐盟正在逐漸揮別大規模檢測、集中報告病例的防疫策略。不過，鑑於新冠病毒預計將繼續變異，有可能會導致新一輪的疫情爆發，因此歐盟各成員國應當制訂好應急預案，以便在必要時重回緊急狀態。

歐盟強調，各成員國應當加強疫苗接種工作。在一份疫情後策略文件中，布魯塞爾敦促各國政府尤其應大力推動兒童疫苗接種，力爭在今年秋天新學期開始前完成。這份文件指出，目前5-9歲年齡組的疫苗接種率不到15%。而15-17歲的接種率已經超過70%。

歐盟委員會還表示可以為新冠特效藥的研發提供支持，尤其是易於儲藏和管理的抗病毒藥物。目前，輝瑞製藥以及默克公司研發的兩款抗病毒藥物已經在歐盟獲批使用。不過，由於疫情趨緩、售價高昂、各國審批手續複雜等因素，這兩款藥物的應用率並不高。

此外，歐盟方面也強調將支持研發新一代新冠疫苗，從而提供更持久更有效的防護，阻止病毒的傳播。

(路透社等)

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