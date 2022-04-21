疫後北韓邊境重啟 對中狂進口解糧荒

北韓終於獲得中國救命般的物資與糧食出口！2020年起疫情導致中國與北韓的邊境封鎖、停止貿易來往，終於在今年第一季度恢復，中國首季對北韓出口值飆到1.73億美元，幾乎恢復到疫情開始前的水準。中國出口商品以食用油與小麥麵粉居多，大大緩解北韓糧食不足之苦，北韓之前因國際制裁加上疫情的邊境封鎖，據傳在這季恢復貿易前，走私頻傳，民生困苦。

緩解北韓糧食缺乏

根據《亞洲海峽報》報導，按照20日中國海關數據顯示，中國對北韓的出口在今年1到3月激增，雙方從2020年的疫情來襲後，邊境被迫封鎖，中斷所有貿易往來，一直到今年一月，中國才重啟前往北韓的貨運列車。

光這三個月的出口值，同期比狂漲超過10倍（去年出口北韓約1300萬美元、今年同期1.73億美元），幾乎恢復到疫情前的單季度水準（2.15億美元），佔中國出口最多的是食用油與小麥麵粉等民生必需的糧食相關商品，北韓第一季度大約進口1640萬美元的大豆油、510萬美元的棕櫚油、超過400萬美元的小麥粉與蘇打，除此之外，北韓這季度還從中國進口1130萬的化合物，大項佔比第三高，多用於製造類固醇，此外還有菸草。

北韓這個季度的進口大大緩解糧食缺乏之苦，根據《三十八度線》報導，北韓在2021年就因疫情的邊境封鎖，無法進口糧食，雖然當年糧食收成不錯，但還是遇上洪水災害損失，另外在穀物部分存量有限，若無法進口，按預測會在2022的下半年造成民生危機。

北韓貿易制裁

此外，北韓本就處於聯合國安理會規範的貿易制裁中，北韓出口物主要的收入來源是煤炭、鐵礦石與各類金屬，這些都在禁令清單上，貿易制裁目的就是不讓北韓通過出口所得獲取外匯，進而限制該國進口能力，而按照中國海關給出的進出口商品列表，中國這個季度的出口並沒有違規。

雖說如此，由於上述北韓出口禁令中各項物資，中國需求量都很大，故走私傳聞滿天飛，據《半島新聞網》報導，僅在2020年，美國船隻就在中國沿海一帶發現32起燃料走私船，555起從北韓把聯合國制裁的違禁品送到中國的事件。儘管美國該年度就46次警告過中國海軍與邊境警衛走私之實，但中國當局並未回應。

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