越南疫情鬆綁 國內旅遊增加4.8倍

越南不再堅持清零，國內旅遊逐漸復甦！對抗新冠肺炎疫情措施比鄰國嚴格的越南，稍早宣佈解除國內所有旅遊限制，消息傳出後，配合政府措施被關在家中將近2年的越南人民開始蠢蠢欲動，當地國內旅遊人數增加近5倍。

國內旅遊人口大增

據《日經新聞》報導，越南旅遊局局長阮重慶指出，國內對於旅遊限制已經不再，今年2月國內旅遊人數為960萬人，是1年前的4.8倍，其中有600萬人是進行多日旅遊，而且人數在3月依舊繼續呈現增加趨勢。3月底，旅遊勝地富國島沙灘甚至在平日也擠滿了出遊的家庭。

越南在3月15日宣佈開放國際旅遊，來自日本或南韓的遊客無需簽證，如果能持PCR陰性證明，也不需要被隔離。鄰國泰國與馬來西亞也開始針對已接種疫苗的海外遊客解除隔離限制。越南政府針對國內旅遊已解除所有衛生要求，不過在人多地方仍要戴口罩及其他自我保護措施。

飯店一房難求

越南連鎖珍珠水療度假村代表指出，「4月30到5月3日，我們的度假村與飯店都已經訂滿。」一名選擇在國內旅遊的河內民眾阮萍表示，「如果疫情又升溫，在越南其他地方回家會比從杜拜或曼谷回家更容易。」她也表示，自從3月所有國內禁令解除後，與家人就曾到越南北部旅遊。

為了應付這波國內旅遊樂潮，包括胡志明市與峴港等地也推出多項旅遊產品，例如胡志明市就推出直升機市區旅遊。

據《越通社》報導，峴港市旅遊局副局長阮春平表示，峴港所有活動，特別是旅遊業都已恢復。他表示，針對遊客提供的獨特體驗的旅遊需求刺激方案，將可帶動旅遊業的成長。稍早在雄王節3天國定假日，峴港市更吸引了7.8萬人到當地觀光。

越南天明旅行社集團執行長陳仲堅指出，由於目前來自中國、南韓與日本的遊客短期內不太可能回升，因此，將會專注在推出服務與活動來吸引國內遊客。

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