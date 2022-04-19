新加坡憑什麼完全解封？樟宜機場旅客數大勝韓、港 GDP上看4%

摘要 1. 星國選擇與病毒共存、比他國更早放寬入境政策，讓樟宜機場今年1月和2月的旅客量超車韓國和香港，有望躍升為今年亞洲最繁忙國際機場。 2. 由於輕症或無症狀患者占比達99.7％，在醫療量能適當分配的前提下，3月24日，總理李顯龍宣布邊境全面開放，完全接種入境免隔離，並解除國內大部分防疫措施。 3. 巴克萊銀行分析師預測，放寬防疫讓星國今年GDP成長率上看4％。它敢與病毒共存的本錢，是實施大規模篩檢、達到疫苗高施打率，並靈活調整防疫政策。

近日台灣疫情升溫，單日確診數頻創新高，進而掀起防疫路線要走「清零」或「與病毒共存」的爭論。

若把鏡頭拉到全球最早開放國家之一的新加坡，《彭博》報導，樟宜機場今年1月和2月的旅客量，已經超車韓國和香港，有望成為今年亞洲最繁忙的國際機場！根據該外媒彙整的圖表，新加坡機場的旅客量，約7年來從未同時贏過這兩位勁敵。

曾任馬來西亞投資銀行（Maybank Investment Bank Bhd）航空分析師的阿齊茲（Mohshin Aziz）指出關鍵：「防疫政策的差異，將決定一個機場是處於21世紀，還是處於黑暗時代。」

從旅遊低迷中突圍，樟宜機場成紐澳與歐美中繼站

「樟宜機場目前是東南亞最開放的機場，」阿齊茲指出。新加坡自去年即開啟「疫苗接種者旅遊走廊」（Vaccinated Travel Lane，簡稱VTL），陸續納入開放國家，最終允許多達32國旅客入境不須隔離。今年4月起，更是全面開放，不管從哪裡來，只要完全接種即可免隔離入境。

航空業對新加坡的經濟至關重要，佔該國GDP的5％以上，創造約20萬個工作機會。當中國還在為清零苦苦掙扎，新加坡選擇與病毒共存，趁著疫情，鞏固自己作為亞太航空樞紐的地位。香港防疫過嚴，讓國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾什（Willie Walsh）直指：「它實際上已從地圖上消失，而且很難恢復往昔國際航空門戶的地位。」

這與樟宜形成鮮明對比。即使在疫情最嚴峻的時期，多數國際直飛航班被取消，它仍對前往東南亞的轉機旅客敞開國門，所以成為紐澳、與歐美國家之間的主要中繼站，這個航線在低迷的旅遊業中突圍而出，去年占樟宜機場高達一半運輸量，比疫情前的30％還高。

對外全面重啟國門前，樟宜機場對內也同步進行調整。例如，拓展非接觸式服務應用、升級自動化查驗通關系統與清潔消毒設備等，為了迎接旅遊反彈，航空公司與地面服務和餐飲提供商超前部署，積極招聘員工，以避免人力荒危機。

今年前2個月，樟宜機場出入境遊客總量達到142萬人，力壓香港的15.7萬人、以及身為去年亞太冠軍韓國的67.5萬人，顯示新加坡為邊境鬆綁做足準備，也確實成功讓國際旅客埋單。

把COVID-19當感冒：疫苗、篩檢、輕症

新加坡是最早把COVID-19視為地方流行病的國家之一。3月24日，由於疫情高峰已過、輕症或無症狀患者占比達99.7％，當地居民表示，現在如果確診，醫生給了「普拿疼」後就請患者回家休息。

在醫療量能適當分配的前提下，總理李顯龍宣布除了邊境全面開放，並解除國內大部分防疫措施，包含室外不用戴口罩、回辦公室上班的員工比例提高至75％、社交聚會人數從最多5人上調為10人等。

巴克萊銀行（Barclays）分析師研判，這有助新加坡經濟大躍進，今年GDP成長率上看4％。而它敢與病毒共存的本錢，是實施大規模篩檢、達到疫苗高施打率，並靈活調整防疫政策。

醫療院所、藥局、快篩劑販賣機，目的讓民眾方便、且自願檢測自己是否染疫。此外，其疫苗施打率領先美、英等大國，完全接種人數已破九成、施打第三劑人數則破七成。為了防止重症，政府並宣布​將為80歲以上、患有慢性病等高風險族群，施打第二劑追加劑。

李顯龍簡述該國的防疫歷程，從最初嚴厲圍堵病毒，接著推出全國性的疫苗施打政策，雖然遇上殺傷力強大的Delta變異株，但迅速推動疫苗施打，有效協助降低了傷害；傳染力高、重症率低的Omicron變異株緊隨而來，讓確診數飆出新高，來到單日逾2.5萬人確診。

不過，該國積極為5歲到11歲孩童接種疫苗，並允許輕症在家隔離、縮短輕症隔離天數，今年2月再把防疫政策簡化為五大面相：團體人數、戴口罩、職場規範、社交安全距離、場所人數限制。星國一步步放寬限制，邁向與病毒共存。

「我們保持警惕，因為疫情仍可能帶來更多驚喜，」李顯龍向人民喊話，敦促政策仍需彈性調整，人民並該對各種變動抱有心理準備，「一些國家採取自由日的方式，立即放鬆所有限制，結果卻是感染與死亡人數再次飆升。」

參考來源：Bloomberg、The Straits Times、CNBC、Our World in Data

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