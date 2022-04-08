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今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

COVID-19全球最新情報4/8

中央社 / 台北8日電

台灣國內7日新增531例確診再創今年單日新高，中國連續兩日超過2萬例。歐洲中央銀行總裁拉加德、美國眾議院議長波洛西、美國司法部長賈蘭德與商務部長雷蒙多和多名議員相繼傳出確診。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間8日上午7時，全球至少616萬9526人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億9572萬7300人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日在記者會中公布，國內新增531例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入（78例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

陳時中表示，7日新增本土個案數是這波疫情最多，這段時間有幾波疫情，從基隆小吃店案到高雄雅閣、金芭黎及帝堡群聚，都有娛樂場域內相關傳播，以現階段疫情發展分析，國內仍有很多傳播鏈正在進行中，個案數恐怕將會持續攀升。

● 中國

中國大陸的COVID-19本土病例連續兩日超過2萬例，中國官方7日通報，新增1284例本土確診，另有2萬1711例本土無症狀感染，其中上海的本土確診及無症狀感染共1萬9982例。

不過，這波本土疫情病例數持續增加之際，重症占比維持相對低點，截至6日通報85例，比前一日增加10例。

中國國家衛生健康委員會官網公布，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1323例，其中本土1284例，以吉林省的890例最多，其次為上海市的322例；另有境外移入39例。

當天並報告新增2萬1784例無症狀感染，其中境外移入73例、本土2萬1711例。本土無症狀感染以上海市的1萬9660例最多，其次為吉林省的1546例。

● 香港

香港官方7日通報新增2644例COVID-19確診個案，較6日通報數字為2777例略為下降。另外，過去24個小時再新增97人病故。

衛生官員在記者會上公布，1月初爆發的第5波疫情，至今累計導致超過117萬人確診。據香港衛生防護中心官方統計，第5波疫情截至6日零時，累計8460人染疫死亡；過去24小時再添97人。

● 印度

印度孟買市政管理機構「大孟買市政公司」（BMC）6日通報發現首例Omicron變異株XE案例，但地方衛生當局7日澄清，這則通報尚未獲得中央政府證實。

印度國際亞洲新聞社（ANI）引述馬哈拉什特拉省（Maharashtra）衛生廳官員說，省政府衛生廳還沒有就此傳聞接到中央政府的證實，因此省政府衛生廳目前也一樣無從證實。

※ 歐洲

● 德國

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）檢驗出COVID-19陽性反應，目前症狀輕微，將在家辦公直到康復。歐洲央行訂於下週召開決策會議，由拉加德主持。

66歲的拉加德7日在推特發文表示：「今天上午我檢測出COVID-19陽性反應，我已接種疫苗，也施打了追加劑。所幸症狀輕微。」

※ 美洲

● 美國

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）7日驗出COVID-19陽性反應，目前無症狀，她率領的國會代表團亞洲行將因此延後。除裴洛西外，49歲的華府市長鮑賽（Muriel Bowser）7日也驗出陽性結果。

美國上週末華府年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner）爆發疫情，69歲的司法部長賈蘭德（Merrick Garland）與50歲的商務部長雷蒙多（GinaRaimondo）和多名議員都在6日證實確診COVID-19。

烤架俱樂部晚宴是華府記者和政治人物的傳統年度聚會，過去兩年受疫情影響停辦，本月2日恢復舉行。

法新社報導，至少兩名美國總統拜登政府閣員和數名國會議員在赴會後確診COVID-19。

新冠肺炎 COVID-19

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