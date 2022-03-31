變種BA.2肆虐日本 無畏疫情樂賞櫻

日本疫情長期封鎖，仍展開睽違兩年的賞櫻季！日本趨緩的疫情於21日解封防疫措施後，又出現升溫的狀況。該國官員敦促民眾賞櫻仍應戴上口罩，避免多人共餐。而日本大多確診者都感染了Omicron子變種BA.2，國際組織指出，目前此種病毒傳染力強，已成為主流。

與病毒共存樂賞櫻

《衛報》報導，新冠疫情開始以來，日本歷經長達兩年的防疫封鎖，至今隨著該國國內疫苗覆蓋率上升與痊癒民眾增加，漸漸走向與病毒共存的道路，而睽違兩年的賞櫻活動，也不畏懼疫情再度展開。

據當地氣象機構表示，東京的櫻花早於27日就盛開，比過去都還要早了4天。成千上萬的民眾擠滿了賞花勝地千鳥淵公園。在東京鬧區創立咖啡店的老闆表示，「等了那麼久，我覺得我的生活總算恢復了正常。」

然而，該國至今每日都仍會傳出數萬名確診個案，而在東京28日就傳出7千多人染疫的消息，外界擔憂賞櫻活動，恐讓疫情再度升溫。該國新冠病毒諮詢小組負責人近江茂敦指出，賞花民眾應戴上口罩，也要避免多人共同飲食的聚會。

子變種成為病毒主流

日本疫情於2月初達到高峰，每天將近10萬人確診新冠肺炎，而隨著政府與民眾的警惕，疫情出現緩降趨勢，該國於21日也放寬了對酒吧、餐廳等業者的防疫限制，反而導致疫情出現升溫的情況，導致該國仍在放寬防疫與加緊戒備之間徘迴。

而其中Omicron子變種BA.2是主要的傳播病毒，東京都知事小池百合子就表示，證據顯示，BA.2正以驚人的速度在取代原有的新變種病毒。

《半島電視台》引用世界衛生組織數據表示，BA.2雖然不太可能導致重症，但有更強的傳染力，佔所有基因定序病例的86%。科學家們表示，確診BA.2患者數急速上升的原因是「大多數國家都取消了防疫措施」，並警告「該病毒仍容易對未接種疫苗和免疫力不足的民眾，造成傷害」。

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