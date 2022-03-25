4/4開打第4劑 入冬前澳洲為健康弱勢群追加注射疫苗
澳洲政府周五宣布，下月開始為健康弱勢群體施打第4劑新冠疫苗，要在入冬前限制住疫情傳播。
此時正值具高度傳染力的Omicron病毒株亞變種病毒BA.2造成新冠確診病例大增，加上保持社交距離的大部分限制措施即將取消，專家擔心寒冬時節將出現新冠病毒和流感病毒交相感染的現象。
4月4日起，澳洲將為接種第3劑疫苗已超過4個月的65歲以上長者、50歲以上原住民、身障人士或免疫功能嚴重受損者，施打第4劑疫苗。
根據官方數據，澳洲的新冠疫苗接種率在全球名列前茅，目前為止，16歲以上完成兩劑疫苗接種的比率高達95%。近67%已接種第3劑或加強針。這有肋於澳洲控制染疫人數，自疫情爆發以來確診病例大約400萬，病故人數5,824。
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