韓國日增新冠確診創新高 疫情拐點預計將至

（德國之聲中文網）據韓國中央防疫部門通報，截至16日零時，韓國單日新增新冠確診病例400741例，累計確診約762.9萬例；新增死亡病例164例，累計死亡11052例。韓國人口約5178萬。

韓國高級衛生官員孫永來（Sohn Young-rae）在新聞會上說，最新的病例激增是該國面臨的"最後的最大挑戰"，政府此前預計到了這個範圍的病例數。他說，衛生官員們認為韓國已經接近奧密克戎傳播高峰，"如果克服了這場危機，我們就將離恢復正常更近一步。"

疫情拐點預計指日可待

據世衛組織的數據，過去7天，韓國報告了2358878例新增新冠確診病例，居各國之首。其次是越南，7天內有1795380個病例。

韓國國務總理金富謙表示，韓國近一周的病例數佔到累計確診病例的三成以上，顯示正在達到奧密克戎毒株傳播高峰期。韓國中央防疫部門近日表示，本輪疫情拐點有望在16日至22日期間出現。

韓國85%以上人口完全接種了疫苗，接種了加強針的比例也很大。盡管新增感染數創新高，該國的新冠死亡率仍然很低。

在小企業和自營職業者的壓力下，韓國不斷放寬防疫政策。該國目前從晚上11點起對餐館實施宵禁，限制6人以上的聚會。上個月，首爾取消了曾引以自豪的"追蹤、測試和治療"計劃。從3月21日起，韓國將對完整接種了疫苗的入境游客取消隔離義務。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】