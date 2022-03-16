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南韓再增重症 新總統上任添難題

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
南韓新總統尹錫悅的對疫應對觀點，是採預防與技術解決問題，可預期會繼續逐步放寬境管與社交準則。(photo from Wikimedia)
南韓新總統尹錫悅的對疫應對觀點，是採預防與技術解決問題，可預期會繼續逐步放寬境管與社交準則。(photo from Wikimedia)

南韓上週才宣布從21日放寬境管，沒想到15日就寫下歷史最高的單日Omicron死亡數，當天293死與重症1196例，而16日持續漲到單日新高40萬通報新例。疫情現況也對新總統尹錫悅造成大困擾，特別是他選前多次砲轟文在寅當局應對疫情有問題，認為疫情未受到控制，政見主打補償受疫情造成經濟損失，並積極推動技術發展，應對疾病與未來社會問題。

南韓失守Omicron？

根據《雅虎新聞網》報導，南韓上週宣佈將逐步放寬境管限制，沒想到Omicron反撲嚴峻，15日寫下歷史最高的單日死亡人數（293）與重症數（1196），雖然超過62%人口已施打追加劑，重症比與死亡比也都低於歐美，但未來逐步放寬的方針仍讓南韓疫情備受擔心。

果然，據《南韓先驅報》報導，16日的情況並未下修，單日通報新例飆破40萬大關，雖然死亡數少於前一天，但重症數持續推高（1244人），當局表態，本週將與醫學專家討論，是否重新調整社交距離規則。

而南韓Omicron情況惡化，對新總統尹錫悅來說，急需展現新官上任三把火的架勢，尹錫悅選前多次炮轟文在寅當局的疫情應對，根據《CTV新聞網》報導，尹錫悅此前批評文在寅當局過度消耗醫療資源，在疫情高峰（冬季）與Omicron到來前，就砸下大量醫療人力、壓榨醫療體系，為求染疫數據短期降低來減壓（政治與支持度）。

尹錫悅重防患未然

據另一篇《南韓先驅報》報導，尹錫悅並非採強烈限制民生社交的風格，他更傾向打經濟與預防牌，認為放寬社交禁令是必需之舉，尹錫悅打包票會補償因疫情受到經濟損失的人民，並提供商家與小企業諮詢，未來要成立監管企業改革的機構，促進企業投資，帶動就業機會，想把社會經濟政策與社福政策串連。

在防疫層面上，尹錫悅秉持防患於未然準則，他要求增加預算，投入大數據與AI智能等技術，用於預測未來潛在社會問題，就能搶先預防或思考應對手段，並改革政府研發項目，專注用於解決疾病、空污、人口老齡化等當前關鍵的議題。然而當前Omicron反撲與支持度，是否影響尹錫悅改變決策，仍值得關注。

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