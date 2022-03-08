新冠全球破600萬死 烏克蘭難民潮增染疫隱憂

（德國之聲中文網）根據美國約翰霍普金斯大學週一（3月7日）公布的最新統計，新冠病毒的全球確診死亡人數已突破600萬。其中，光是過去4個月的死亡人數，就有約100萬人。

新冠疫情爆發邁入第三年，染疫死亡數字達到殘酷的裡程碑。儘管多國逐漸鬆綁防疫措施，嘗試「與病毒共存」，但《經濟學人》雜誌分析預估，最終死亡數字可能落在1400萬至2350萬之間。

「數據看世界」（Our World in Data portal）負責人馬修（Edouard Mathieu）告訴《美聯社》，「確診死亡人數僅反映真實死亡人數的一部分，這主要是因為檢測能量有限，還有死亡歸因方面的挑戰。」他說:「在一些（主要是富裕的）國家，確診死亡人數比例很高，官方統計算相當準確，但在其他國家，此一比例卻被嚴重低估。」

烏克蘭難民潮的疫情變數

根據聯合國估計，目前已有約170萬烏克蘭難民逃離該國。歐盟外交及安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）7日表示，如果戰爭持續下去，逃往其他歐洲國家的烏克蘭難民可能達500萬。

「這是一個合理的估計。」博雷爾形容，「自二戰結束以來，我們從未見過如此大規模的難民流動。」

許多專家指出，俄烏戰爭不只可能導致烏克蘭戰爭地區的確診人數，因戰時惡劣條件而激增；另一個風險則是，隨著難民遷徙、人口流動，鄰國疫情可能也將受影響。

奧密克戎持續威脅東歐

根據多家通訊社報導，波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等東歐國家仍受到奧密克戎（Omicron）變種病毒的嚴重打擊，死亡率依然很高；烏克蘭的確診數及疫苗覆蓋率也不盡理想。

截至3月8日上午，烏克蘭累計確診約487萬人，累計死亡人數約10萬人；波蘭則累計確診約574萬，死亡人數11萬；羅馬尼亞確診約277萬人，死亡人數6.4萬。

「數據看世界」的數據顯示，東歐多國完成疫苗接種的比例，烏克蘭僅不到35%，波蘭約59%，羅馬尼亞不到42%。

俄烏戰爭讓數以萬計的烏克蘭難民，不得不擠入擁擠的火車等交通工具，逃往鄰國尋求保護。

紅十字會與紅新月會國際聯合會發言人庫裡（Petra Khoury）稱，早在俄烏戰爭前的幾週，烏克蘭已遭遇奧密克戎帶來的染疫潮。 戰爭之下，不可能維持正常的防疫措施，「避難所、公車、火車和旅館都已滿員。」

她補充表示，受戰爭影響，監測疫情也將變得更加困難，篩檢能量與數量亦會隨之下降。 她提到，有大量烏克蘭難民抵達的鄰國摩爾多瓦和羅馬尼亞，面臨特別多的風險，因為這些國家的疫苗接種率相對較低。

根據美國《NBC》，波蘭等接收烏克蘭難民的國家提供難民免費疫苗接種，但並沒有在難民抵達時進行篩檢或隔離。波蘭當局日前表示，目前至少有約78萬烏克蘭難民逃至該國。

波蘭傳染病專家卡茲馬斯卡（Anna Boron-Kaczmarska）指出，烏克蘭難民及其家人因戰爭而受到生命威脅，「這真的很悲慘，因為巨大壓力會對自然免疫力產生非常負面的影響，並增加感染風險。」

德國衛生部長：難民染疫令人擔憂

德國《時代週報》（die Zeit）引述德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）7日的說法，勞特巴赫稱，許多烏克蘭難民感染新冠病毒，數字「令人擔憂」，其疫苗接種狀況也有顯著差距。同時他也表示，透過《尋求庇護者福利法》，難民將與德國公民一樣受到照顧。

德國內政部長菲澤爾日前稱，德國將無論難民國籍，接收來自烏克蘭的難民。當局並表示，目前已抵達德國的烏克蘭難民約有3萬人。

截至3月8日上午，德國累計確診1,595萬人，死亡人數約12萬。過去一星期，每日更新確診人數都在10萬至20萬之間。儘管整體而言，奧密克戎帶來的疫情衝擊正在減緩，德國聯邦政府亦逐步鬆綁防疫措施，但疫情仍存在風險。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】