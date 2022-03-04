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日本專家：Omicron致死率最少比流感高40%
美媒3月3日指，根據日本科學家的分析，新冠病毒變異病毒株Omicron的致死率，最少比季節性流感的致死率高40%。
彭博社3月3日稱，負責向日本厚生勞動大臣後藤茂之提供建議的科學家分析日本的新冠肺炎確診個案數據，他們研究自1月以來的確診個案數量、以及累計死亡人數後，發現Omicron的致死率約為0.13%。
新冠疫情先前的死亡率為4.25%，雖然Omicron的致死率明顯較低，它仍然比季節性流感的致死率高。季節性流感的致死率為0.006%至0.09%。
報導稱，日本科學家的發現顯示各國過快解除防疫限制，以及低估病毒不斷發展的健康風險，可能會帶來危險。
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文章授權轉載自《香港01》
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