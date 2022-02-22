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英國女王新冠症狀未消 習近平祝早日康復

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周二，中國國家主席習近平致電英國女王伊麗莎白二世，就女王感染新冠病毒致以慰問並祝其早日康復。圖／美聯社
周二，中國國家主席習近平致電英國女王伊麗莎白二世，就女王感染新冠病毒致以慰問並祝其早日康復。圖／美聯社

本周二（2月22日），英國白金漢宮的一名發言人表示，由於女王仍有一些類似感冒的症狀，所以「她決定不參加原定今天舉行的一系列線上活動」。但是女王仍然會處理一些「輕鬆的工作」。未來幾天女王的工作安排也將臨時做出決定。

95歲的英國女王伊麗莎白二世19日被檢測出新冠病毒陽性。女王表示她有一些「輕微的、類似感冒的症狀」。上周末，女王表示她會留在溫莎城堡處理一些「輕鬆的工作」。

英國女王在感染上新冠病毒前已經接受過3劑疫苗的接種。10日，英國王子查爾斯被檢測出感染了新冠病毒。在此兩天前，查爾斯王子在溫莎城堡與女王見過面。BBC報道稱，溫莎城堡的多個工作人員也被檢測出新冠病毒陽性。查爾斯王子的夫人卡米拉也被感染。

周二，中國國家主席習近平致電英國女王伊麗莎白二世，就女王感染新冠病毒致以慰問並祝其早日康復。習近平表示：「我高度重視中英關系發展，願同英方一道努力，以今年兩國建立大使級外交關系50周年為契機，推動雙邊關系取得新進展。」

（德新社、法新社）

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