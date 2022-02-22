英國率先與疫共存 取消強制染疫隔離

英國首相強生的「與疫共存」計劃即將落實！強生21日公布新的疫情應對方針，24日起將取消所有染疫者的法律限制，不再強制要求染疫者隔離，改為建議，4月1日起會取消公眾大規模免費篩檢，只針對評估最脆弱的群體。強生強調，並非一下子放鬆疫情防備，但反對派與醫學工會仍認為「強生步伐跨太大」，因為當前染疫數還是高居全球第8。

強生的新防疫四要點

英國首相強生堅信未來該與疫共存，首相辦公室在英國21日晚間的公告指出，強生決定落實計畫，聲明新防疫方針有四大要點，首先是取消國內染疫限制，視新冠疫情如同其他長期傳染病的管理辦法，其次是要特別保護弱勢群體，第三是保持未雨綢繆的彈性，還是會備妥大規模接種，應對緊急狀況的準備，最後是鼓勵對疫情的研究，特別是加重生命科學的投資。

其中，取消染疫限制還是西方經濟體的首例，引發討論的自然是把新冠當成一般長期傳染病的第一點，強生宣佈24日起，取消對染疫者的法律上強制隔離，改為建議染疫者待在家中，至少5天避免與他人接觸，並結束常規接觸追蹤篩檢，意即與染疫者密切接觸的完全接種者，不需要再經歷7天的每日篩檢，隨後在4月起會取消公眾大規模免費篩檢。

反對聲浪大

根據《英國廣播公司》報導，強生聲明中提到，取消大規模免費篩檢不包含最脆弱的群體，即會保留對弱勢族群的定期篩檢，他也強調「此時還不是宣布戰勝疫情的時候，因為新冠不會消失」，但英國醫學工會還是擔憂，這樣的「與疫共存計劃」對接種者與健康正常的人群還好，卻未能保護易感染的高危險群、以及可能重症的弱勢族群。

反對黨也一樣抨擊強森，認為強生的步伐邁得太大，對一下子取消公眾篩檢感到憂心，按照數據來看，英國雖然略有下降，但染疫者數量仍舊排在全球第八。另外英國國家統計局（ONS）統計指出頻率，英格蘭每20人就有一人染疫，且新冠病毒是一直變種的，誰也無法保證再來的變種會不會比Omicron還兇狠，國家應對病毒的監視不該放鬆。

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