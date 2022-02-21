減重降低重症 疫情使研發日進千里

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】新冠肺炎意外促成醫學大進步！為了早日平息新冠疫情，全世界都加速推進相關的醫學研究，而這些努力意外促成了各個醫療領域的進步，包括RNA技術落實於多種疾病的疫苗研發上；以及為了降低新冠肺炎重症與死亡率，推動了針對肥胖、缺乏維生素等重症因子的研究。

研發速度大幅進步

《衛報》報導，新冠肺炎於2019年爆發後，各國科學家們如火如荼投入疫苗研發。倫敦大學學院教授皮萊表示，在新冠肺炎之前，新的疫苗或藥物大多需要十年以上的研發時間，但新冠肺炎疫苗卻在12個月之內就成功推出。他指出，新冠肺炎讓「累積的醫療知識更應用於實踐醫學上」。

目前得到世界衛生組織認證的莫德納與BNT疫苗都是以mRNA技術製作，但該技術過去曾面對許多質疑聲浪，也沒有相關技術的藥品能通得過醫藥批准。耶魯大學免疫學教授布拉卡表示，「因為以新技術開發疫苗充滿風險，沒有人會挹注數千萬美金進行研究與投資後，才發現這是失敗的。」直到新冠肺炎興起，藥廠才開始投入大量資源於RNA技術，也收獲了意外的成功。

RNA研究意外成功

隨著RNA技術開發成功，也擴大應用於其他疾病的疫苗，如製藥公司Novartis正針對瘧疾研發「自我擴增RNA」的疫苗，預計於兩年內進行人體測試；莫德納公司於2月初也使用mRNA 技術開發HIV疫苗，如果成功，只要接種一劑就能提供終生的保護。

同時，研究發現，2020年期間有超過70%的美國住院患者體重超重，也發現減重能夠有效降低新冠肺炎的重症程度。因此，美國食藥署於去年6月首度批准了一種以降低食慾來控制體重的激素，更用來治療第二型的糖尿病。

減重、維生素D有進展

此外，新冠肺炎也意外促進了維生素D的研究，數據顯示在挪威、芬蘭與冰島這些因日照不足而須另外攝取維生素D的國家，與其他北半球先進國家相比，新冠肺炎的死亡率相對低。

一份於「刺胳針」發表的論文更指出，維生素D能預防多種心血管疾病，更可能有效預防癌症，論文呼籲，針對該維生素進行廣泛實驗，並重新審視公衛策略。

而由於新冠疫情的防疫措施，大多民眾在疫情期間都選擇待在家中，也使得遠端醫療與自我診斷更進一步。皮萊表示，「人們開始習慣於透過線上諮詢來獲得臨床建議，並且透過其他醫療應用程式獲得資訊，再回傳給醫療專業人士進行評估。」

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