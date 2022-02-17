快訊

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟不堪鎖國 歐洲各國陸續解封

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
德國、瑞士與奧地利等國16日都相繼宣布要解封、取消防疫措施。（Photo by Painjet on Wikimedia under CC 4.0）
德國、瑞士與奧地利等國16日都相繼宣布要解封、取消防疫措施。（Photo by Painjet on Wikimedia under CC 4.0）

「即使疫情延燒，還是要透過謹慎開放，讓防疫與經濟有所平衡！」德國總理舒茲16日宣布，將逐步放緩國內的防疫措施，包括私人聚會可不用施打疫苗、非必要商店無須疫苗證明便可進入等。另外，瑞士與奧地利也相繼宣布放緩防疫措施，瑞士政府表示，國家需要儘速恢復正常化的運作。

德國3階段開放

根據《半島電視台》報導，德國總理舒茲16日宣布即日起將逐步放寬防疫措施，但他提醒民眾疫情尚未結束，因此是非常小心的取消防疫限制。德國分成3階段解封，第一階段包括私人聚會可不用施打疫苗、非必要商店無須疫苗證明便可進入，但民眾還是要戴口罩。

路透社》提到，3月4日開始，戶外活動人數解禁至25000人，只要接種3劑新冠疫苗，或是兩劑疫苗外加陰性證明的民眾可前往夜店；若尚未接種疫苗的民眾持3天內陰性證明即可進入餐廳。3月20日後也取消在家工作的強制規定，但在室內、公共運輸裡仍要保持社交距離與戴口罩。

取消多數防疫

此外，瑞士與奧地利也相繼宣布要取消大部分的防疫措施，瑞士即日起的防疫規定只剩下確診後必須要自我隔離5天，且要在醫療機構與公共運輸上戴口罩，但在3月後此規定也會取消，餐廳、觀光景點都不用再戴口罩。奧地利總理內哈默則宣布，5日起將取消多數防疫措施。

未來只要在必要商店、公共運輸與醫院，有脆弱群體（如長照、托幼）的地方戴口罩，內哈默說，未來要謹慎與小心的從病毒手上將被剝奪的自由逐漸拿回來。《英國廣播公司》提到，荷蘭將於25日取消大多數防疫措施，也不強制要求民眾戴口罩；法國會評估到3月中看狀況是否許可，也會取消口罩令。

挪威、英國等歐洲國家大多也取消防疫規定，不過英國境內的威爾斯與蘇格蘭仍保留較多防疫措施。至於亞洲部分，包括泰國、菲律賓與新加坡都已開放入境免隔離，吸引已接種的外國觀光客入境，馬來西亞也決定3月1日起全面開放已接種2劑疫苗的觀光客入境。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

第23期疫苗明天截止 莫德納尚餘26萬多劑

【重磅快評】新冠防疫不能只吹空幻的氣球

韓國單日確診連2日破9萬例 防疫是否鬆綁受矚目

解封股喊衝 台股續揚盤中18300點關卡震盪

相關新聞

青瓦台主人的百萬張「染疫選票」？南韓放生式防疫與選戰倒數

南韓新冠病毒確診數，隨著3月9日總統大選逼近，每週持續「倍數成長」，讓輿論憂慮選舉到底能否順利舉行？又是否對選情產生影響？為盡可能確保選民都能投票，南韓政府目前敲定將現行法定投票截止時間，從晚上6點延後至7點半，多出的1個半小時，開放讓確診者與隔離者投票。而對候選人而言，疫情之下，每個行動都是高風險賭注…。

南韓應對新冠疫情策略 為何從「3T」轉為「重點保護」

南韓政府原本採取嚴格措施遏制新冠病毒擴散，但在Omicron疫情升溫之際，當局決定改採較寬鬆的應對策略，從「3T」（檢測、追蹤、治療）模式轉為「重點保護」（focused protection）。

經濟不堪鎖國 歐洲各國陸續解封

「即使疫情延燒，還是要透過謹慎開放，讓防疫與經濟有所平衡！」德國總理舒茲16日宣布，將逐步放緩國內的防疫措施，包括私人聚會可不用施打疫苗、非必要商店無須疫苗證明便可進入等。另外，瑞士與奧地利也相繼宣布放緩防疫措施，瑞士政府表示，國家需要儘速恢復正常化的運作。

韓國單日確診連2日破9萬例 防疫是否鬆綁受矚目

韓國單日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數新增9萬3135例，連續2天新增超過9萬例後，並刷新單日紀錄；防...

日本沖繩等5地擬解除防疫管制 大阪等16地延至3月6日

日本有36個都道府縣正因疫情實施防止蔓延等重點措施，其中21地將在本月20日截止。日本政府評估疫情狀況，擬沖繩、山口等5...

日本10幾歲少年染疫猝死 已打2劑疫苗無慢性病

日本埼玉市一名10幾歲的男性已接種2劑疫苗，也沒有慢性病等，本月6日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後被判定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。