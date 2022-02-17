經濟不堪鎖國 歐洲各國陸續解封

「即使疫情延燒，還是要透過謹慎開放，讓防疫與經濟有所平衡！」德國總理舒茲16日宣布，將逐步放緩國內的防疫措施，包括私人聚會可不用施打疫苗、非必要商店無須疫苗證明便可進入等。另外，瑞士與奧地利也相繼宣布放緩防疫措施，瑞士政府表示，國家需要儘速恢復正常化的運作。

德國3階段開放

根據《半島電視台》報導，德國總理舒茲16日宣布即日起將逐步放寬防疫措施，但他提醒民眾疫情尚未結束，因此是非常小心的取消防疫限制。德國分成3階段解封，第一階段包括私人聚會可不用施打疫苗、非必要商店無須疫苗證明便可進入，但民眾還是要戴口罩。

《路透社》提到，3月4日開始，戶外活動人數解禁至25000人，只要接種3劑新冠疫苗，或是兩劑疫苗外加陰性證明的民眾可前往夜店；若尚未接種疫苗的民眾持3天內陰性證明即可進入餐廳。3月20日後也取消在家工作的強制規定，但在室內、公共運輸裡仍要保持社交距離與戴口罩。

取消多數防疫

此外，瑞士與奧地利也相繼宣布要取消大部分的防疫措施，瑞士即日起的防疫規定只剩下確診後必須要自我隔離5天，且要在醫療機構與公共運輸上戴口罩，但在3月後此規定也會取消，餐廳、觀光景點都不用再戴口罩。奧地利總理內哈默則宣布，5日起將取消多數防疫措施。

未來只要在必要商店、公共運輸與醫院，有脆弱群體（如長照、托幼）的地方戴口罩，內哈默說，未來要謹慎與小心的從病毒手上將被剝奪的自由逐漸拿回來。《英國廣播公司》提到，荷蘭將於25日取消大多數防疫措施，也不強制要求民眾戴口罩；法國會評估到3月中看狀況是否許可，也會取消口罩令。

挪威、英國等歐洲國家大多也取消防疫規定，不過英國境內的威爾斯與蘇格蘭仍保留較多防疫措施。至於亞洲部分，包括泰國、菲律賓與新加坡都已開放入境免隔離，吸引已接種的外國觀光客入境，馬來西亞也決定3月1日起全面開放已接種2劑疫苗的觀光客入境。

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