丹麥離群體免疫已近在咫尺？

（德國之聲中文網）丹麥國立血清研究所是類似於德國羅伯特科赫研究所的機構。受政府委托，該研究所本周三就最近流傳的一些不實信息進行了澄清。

有傳言稱，丹麥目前有"非常多的人"因感染新冠進醫院。丹麥國立血清研究所的科學家們對此寫道："這是不正確的"，"到第5周，有2391名新冠陽性者住院治療，而核酸檢查的新冠確診病例為29萬6630例。自2021年9月以來，住院病例中新冠陽性者的比例已經下降。"

此外， 丹麥國立血清研究所指出，關於兒童感染新冠後會患重症得傳言也是 "不正確的"。該研究所寫道："大多數兒童在感染新冠後不會生病或症狀輕微。與老年人相比，新冠在兒童中通常是一種非常溫和的疾病。兒童的住院率主要反映出，住院兒童在急診科的治療時間少於12小時，之後就出院回家。"該研究所專家還指出，只有在罕見的情況下，兒童才可能因感染新冠發展為 "兒童多發炎症綜合征（MIS-C），這是免疫系統對新冠病毒做出的反應。在丹麥，每4100名感染新冠的兒童中有一人有這樣得情況。

丹麥國立血清研究所認為，新冠絕對存在，但它不再被認為是"一種威脅社會的感染疾病"，因為奧密克戎變體導致的疾病比早期變體要輕，而且丹麥人口接種新冠疫苗的比例非常高，這在很大程度上可以防止重症"。因此，新冠對社會和民眾產生的影響已不再像大流行早期那樣。丹麥國立血清研究所指出，"每天仍會有成千上萬的人接受新冠檢測，此外，丹麥當局也在密切關注國內外的情況。

接種率高

丹麥人口約581.3萬。約翰斯·霍普金斯大學2月16日的統計數據顯示，自新冠疫情爆發以來，丹麥累計有2.399.851人確診感染新冠，佔其總人口的約41.28%。此外，新冠在丹麥導致的死亡人數總共為4139人，過去28天為620人。過去7天丹麥每10萬人的新冠確診人數為5369.8，遠遠高於德國的1401.0。

從施打疫苗的情況來看，丹麥是世界上接種比例最高的國家之一：5歲以上的人群中，有83.4%的人至少接種了一劑新冠疫苗，接種兩劑的有81.5%，接種過加強針的有62.2%。而在55歲以上人群中，98%都已經打過加強針。

德國明鏡周刊援引丹麥羅斯基勒大學流行病學家西蒙森（Lone Simonsen）認為，和德爾塔相比，奧密克戎已經不再那麼可怕，對大多數人來說，感染是溫和的，主要影響上呼吸道，而不是導致有生命危險的肺炎。這就是為什麼敢讓這一流行病順其自然的原因。丹麥目前正在進行一項大規模測試，截止時間為2月20日。按照目前的測試情況，過去兩個月中，已有大約50%的學齡兒童和青少年感染新冠。在年輕的成年人中，這一數字為40%。這也說明，丹麥人對新冠的免疫力正在提高，而最終結束這場大流行要靠人們的免疫力。

幾大未知問題

不過，對五歲以下兒童以及無法接種疫苗的人來說，順其自然地對待新冠會意味著什麼，現在沒有人知道。丹麥人和其他地區的人也一樣，不知道感染奧密克戎後的康復者會有什麼樣的長期後遺症，也不知道對奧密克戎的免疫力會持續多久，以及對下一個冬天或許不可避免要出現的新冠變種是否有任何作用。

西雅圖華盛頓大學的疾病傳染模型預計，丹麥的這波奧密克戎感染將在 3 月底結束。德國會比丹麥晚幾周。

（綜合報道）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】