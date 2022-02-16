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放到過期失效？5500萬劑疫苗恐被銷毀 人民疫苗聯盟控歐盟囤貨

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有約100個團體成員的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）批評說，至本月底，歐盟各成員國將銷毀總共5500萬劑COVID-19疫苗。示意圖／Ingimage
有約100個團體成員的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）批評說，至本月底，歐盟各成員國將銷毀總共5500萬劑COVID-19疫苗。示意圖／Ingimage

有約100個團體成員的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）批評說，至本月底，歐盟各成員國將銷毀總共5500萬劑COVID-19疫苗。比贈予非洲國家的3000萬劑多出2500萬。

該組織指出，歐盟各國政府從一開始就囤積疫苗，直至疫苗過期失效，歐盟出口的疫苗中只有8%用於非洲大陸，而德國的數字則更低。

非洲大陸極其缺乏疫苗。據樂施會提供的數字，到目前為止，只有11%的非州人口接種了兩次，為1.51億人；歐盟則已有2.04億人施打過加強針。涉及非洲，活動人士警告說，疫苗短缺意味著無限期延長大瘟疫流行，並增加新病毒變種風險。

鑑於以上數字，「人民疫苗聯盟」表示，向發展中國家分發疫苗的國際疫苗接種倡議Covax事實上已經失敗。該組織強調，必須開放疫苗專利和生產許可，使本地生產成為可能，而不是依賴國際分發疫苗機制。

這一非政府組織聯盟表示，歐盟目前是世界上最大的疫苗出口方，且一直強調與非洲的伙伴關係，但疫苗定價卻全由致力於實現利潤最大化的製藥商們決定。

向世界貿易組織提出的專利開放申請已有一年半之久。幾乎所有新興國家和發展中國家以及世衛組織和美國都支持該申請，但包括德國在內的多個歐盟國家迄今反對。

樂施會就此表示，德國新聯邦政府必須放棄對專利開放的阻撓態度，停止將製藥公司的利潤利益置於非洲人民的生命之上。該組織德國分部負責人施維特納（Pia Schwertner）強調，「疫苗的開發得到公共資金資助，理應讓世界分享技術，以使所有合格的制造商都有權生產疫苗。」

（德新社）

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