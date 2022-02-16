東亞疫情急速升溫 香港醫療量能告急

香港醫療將面臨崩潰？隨著Omicron席捲各國，韓國與日本等國的疫情都出現急速升溫，韓國近5天日均感染5萬人，日本則超過8萬人。而先前疫情控制較好的香港，近來也爆發大規模傳染，日均超過5000人確診，由於床位不足，超過1.2萬人被迫居家隔離，恐造成更大規模流行。對此，中國將在香港蓋方艙醫院支援。

日本確診升卻解禁

日本15日新增84158例確診，疫情雖有稍微降溫，但7天內的平均確診數仍達到83669人。日本去年底疫情控制得當，單日曾多次確診百例以內，但今年後受Omicron影響，確診者從1天數千例直線上升，曾於8日創下單日超過10萬人確診的紀錄。

但為了避免日本經濟持續受到邊境管制影響，日本政府反而宣布3月起將逐步放寬外國人入境措施，首先將開放即將畢業的外國留學生可重新入境。韓國的疫情也不容樂觀，雖曾於1月9日將單日確診數控制在3000人以內，但後續疫情再度失控，15日的單日確診更高達90430人。

韓國仍如期大選

韓國不到一週內就有至少20名歌手、演員確診，包括韓國女團ITZY成員禮智、前主播金聖柱、Running Man節目班底金鐘國、池錫辰、梁世燦等人紛傳確診。但韓國目前仍決定在3月9日舉行總統大選，隔離者及確診者可在當天下午6時至7時30分之間前往投票所投票，但必須自行開車、搭乘防疫計程車或步行前往。

香港16日新增新冠肺炎確診病例數將達4285例，再創單日新高，另外還有超過3000例初步陽性個案。截至15日，因為醫院病床數不足，香港初步確診及確診等候住院人數已經達到1.2萬人。由於香港住屋狹小，當確診者、檢測初步呈陽性者留在家中等候時，恐容易將病毒傳染給家人，令情況更糟。

香港疫情失控

香港醫管局前行政總裁梁柏賢於社交網站發表文章指出，香港特區政府現在預備租用、徵用或興建中的隔離設施，已經是遠水不能救近火。當務之急是對確診者或初步確診者的檢疫隔離措施盡快作出清晰指引。他建議，對於輕症或無症狀感染者，若同住家人已完成疫苗接種，且家庭環境允許，應可在家隔離。

中國也將出手幫助香港防疫，除了增派醫療團隊，未來也將興建港版的方艙醫院。

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