奧密克戎更溫和?美國死亡病例數居高不下

(德國之聲中文網) 在美國東海岸地區，奧密克戎變種病毒的疫情高峰顯然已經過去，每日新增感染病例數已經重新跌至了去年冬天的水平之下。多個州宣布取消室內公共場所必須佩戴口罩的規定。在美國南部、西部地區，盡管新增病例數依然處於相當高的水平，但也不再呈現爆炸性增長趨勢。

然而，令人憂心的是，新冠病毒致死病例數卻高得令人乍舌，全國每天有大約2500人死於新冠或死亡時攜帶新冠病毒。兩年來，美國累計新冠死亡病例數已經達到了92萬。按照當前速度，再過一個多月，美國新冠死亡病例數就會突破100萬大關。

許多人都認為，奧密克戎變種相對更溫和，因此死亡病例數並不會隨著感染數激增而暴漲。然而，事實卻是，死於奧密克戎變種的人數已經高於德爾塔變種。即便和去年冬天尚未大規模鋪開疫苗接種時相比，現在的每日新增死亡病例數也只低了1/3。按照人口比例計算，美國的新冠累計死亡總數在西方發達國家中位居榜首：每100萬居民中有將近3000人。作為對比：比利時和英國的該指數為近2500，法國大約為2000，瑞典、德國則為1500左右。長期貫徹嚴格防疫措施的澳大利亞則只有不到200。

從增長曲線來看，美國大約一半的新冠死亡病例都發生在特朗普下台以後，因此死亡率位居西方國家第一名並不能單純地怪罪前總統特朗普防疫失當。

目前，美國的疫苗接種率、加強針接種率都相對偏低。全國只有64%的人口完成了新冠疫苗接種，接種了加強針的人口比例更是只有27%。作為對比，德國已經有75%的人口完成接種，55%接種了加強針。在高危的65歲以上美國人中，也依然有11%的人沒有完成疫苗接種，42%的人尚未接種加強針。和其他發達國家類似，這些人並非是因為無法獲取疫苗而沒有接種，而是因為對疫苗持拒絕態度。

此外，還有一項美國特色的國情也發揮了很大的作用：該國超高的肥胖率、糖尿病患病率。在住院接受治療的新冠患者中，有很大一部分都有肥胖或糖尿病問題。美國全國大約有3700萬糖尿病患者，約佔總人口的十分之一，位居西方發達國家榜首。

統計數據發現，越是低收入人群，對疫苗就越是持拒絕態度；而且，低收入人群的飲食方式也相對更不健康。患有高血壓、糖尿病、肥胖等基礎疾病的新冠住院病人，其死亡率遠遠高於其他病人。

(法蘭克福匯報等)

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