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下一代新冠疫苗 新技術無虞再變種

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
新一代新冠肺炎疫苗研發中，較低劑量就能提供較強的免疫效果。（中央社）
新一代新冠肺炎疫苗研發中，較低劑量就能提供較強的免疫效果。（中央社）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】無懼病毒再變種，新一代疫苗有解方！新冠疫情爆發以來，已造成全球超過4億人染疫，新變種出現更讓傳統疫苗效果下降。新一代新冠肺炎疫苗正在研發中，將引導人體對病毒的多種蛋白質產生反應；此外，全新風乾技術讓疫苗變成粉末，降低儲存與運輸成本。

新冠變種病毒難纏

路透社》報導，新冠肺炎爆來以來已經超過兩年的時間，造成了全球4億人口染疫，目前仍是全球積極應對的公衛議題。但過往新變種病毒Delta、Omicron陸續出現，都為攻克疫情添堵，導致國際還來不及面對新變種病毒時，就出現確診人數飆升的狀況。

半島電視台》報導，無論是渴望病毒清零或與病毒共存，疫苗都是不可或缺的重要工具，目前國際也研發新冠肺炎新一代疫苗，預估能提供更好的免疫效果之外，還能降低接種疫苗民眾傳播病毒的可能性，更重要的是，疫苗需要便宜且容易取得。

致力預防新變種

目前主流且效果良好的疫苗都是mRNA疫苗，會刺激人體對病毒的刺突蛋白產生反應。但最近發現的新變種病毒在改變了此結構，使得疫苗效果降低。

而新一代疫苗將針對未來可能產生的變種進行調整，如生物科技公司Gritstone 正在研發一款名為GRT-R910的新疫苗。與傳統 mRNA 疫苗（BNT、莫德納）相比，該疫苗以較低劑量就能產生較強的免疫效果。

更強的免疫效果意味著新一代疫苗有更長期的效果，每三個月就要接種疫苗加強劑的狀況有望改善。Gritstone 執行長艾倫更表示，新款疫苗將誘導人體對病毒攜帶的多種其他蛋白質產生反應，盼在未來面對全新變種病毒時，依舊能保持強大的免疫反應。

致力消弭貧富差異

然而，許多發展中國家並沒有財力負擔全民接種疫苗的費用，需要依靠世界衛生組織或其他民間公司的疫苗計畫，其中，瑞典生物技術公司 Ziccum開發了一種風乾疫苗的技術，將它們轉化為不需要在低溫下儲放或運輸的粉末形式。這不僅降低了運輸成本，也延長了疫苗的使用期限。

此外，世界衛生組織於去年6月在南非啟動了 mRNA 技術轉移中心，盼能將疫苗技術引入貧窮國家，弭平貧富國家之間的技術差距。研究人員指出，確保疫苗公平性的唯一方法，就是讓全球南方國家自己製造。

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