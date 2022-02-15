根本不再擔心新冠肺炎！歐美多國生活回歸正常，為什麼它們敢這麼做？

面對新冠肺炎，是否和病毒共存才是未來的防疫走向？

台灣的新冠肺炎疫情，從2020年春天起開始的未知、不安，到進入暑假後的趨緩、零確診，我們曾有一段時間享受過和國外相比非常自由的日子，但2021年5月起的本土疫情爆發，到近期傳染力高且不斷肆虐的Omicron病毒，許多台灣人似乎看不到這場疾病大流行，究竟什麼時候能夠終結。

畢竟，就算施打疫苗後還會染疫，也有可能在無症狀下不小心將病毒傳染給心愛的家人，種種的困惑和矛盾，讓基本上還沒歷經重大影響的我們，很難想像和病毒共存的日子。

不過，若把鏡頭帶向歐美，你會發現他們在每天確診都破數萬人的情境裡，依然過著幾乎和疫情前無異的生活──公共場合不用戴口罩、酒吧照開、夜店正常營業，餐廳根本也沒有任何規定，好似疫情根本沒有半點影響──這對每天頂多數10位確診的台灣，是難以想像的震撼。

瑞典正式宣告疫情已完全終結

好比說，在北歐的瑞典（Sweden），它們成了全球第一個宣布、正式公開新冠肺炎疫情已經結束的國家，也就是說所有瑞典人都不再受任何疫情相關的限制，可以過完全正常的生活。

瑞典衞生和社會事務大臣蕾娜哈倫格倫（Lena Hallengren）就說，「我們知道疫情尚未成為過去，但對於像以往的限制和封閉，那種生活已經結束了。」

也許你認為瑞典的疫情已經控制，但實際上的確診人數，過去14天依然高然2萬至3萬不等。不過對瑞典政府來說，新冠肺炎已經被認定為和流感相同的一般疾病，不再被歸類為「危害社會的嚴重傳染性疾病」，因此，瑞典還取消了疫苗通行證制度，未來也不再檢測、篩檢新冠肺炎，更從此不再公布確診人數。

英、美也大幅放寬疫情限制

此外，在英國（UK），它們更是一個早就「走在最前面」的國家，像是早在2021年7月，英國在一片國際不看好的謾罵聲中，堅持宣布解封──餐廳可以內用、球賽可以照常舉行、所有活動不受限制，瘋狂的舉動令當時全球的輿論一片譁然。

厲害的是，解封後的英國，雖然病例數一如預料沒有大幅下降，但也沒有發生什麼嚴重問題，整個英國人，似乎也不再把新冠肺炎當一回事。說來可怕，英國過去兩週的確診人數，平均單日都近10萬人之多。

縱使這樣，英國首相鮑里斯強森（Boris Johnson）也宣布即將完全解禁的宣言，包含所有法規、檢測後陽性要隔離的規定、口罩禁令等，似乎早已把新冠肺炎當普通的小感冒。

而全球疫情最嚴重、高達7700萬確診人數的美國（USA），過去兩週的單日確診數竟也高達40餘萬人，但目前的美國，許多州已經解除室內場所的口罩禁令，加上住院人數下降近50％，防疫的禁令也逐漸變寬鬆。

像是才剛結束的NFL超級盃，洛杉磯公羊迎戰辛辛那提孟加拉虎的冠軍戰，就是在滿場觀眾的情況下進行，而且幾乎沒有觀眾戴著口罩。

為什麼這些地方明明確診數如此之高，但人們似乎不當一回事？

1、疫苗的施打率

由於疫苗施打率的普及、生產速度與技術的精進，根據《bloomberg》的統計，在先進國家的疫苗施打率上，打完兩劑疫苗的人數已高達80％～85％，扣除一些本來就不信疫苗的反對者、經醫生評估不適合打疫苗的患者，幾乎是所有人都已完成疫苗的施打。

美國免疫學專家安東尼弗契（Anthony Fauci）就說，「要使全球情況恢復正常，疫苗的施打量將需要覆蓋全世界70％至85％的人口。」在這標準上，當足夠的人群接種疫苗，才能夠遏止病毒的嚴重性，就算染疫，也不會引發重症。

2、重症的減少

人們應該認知的是，疫苗可以防止90％以上的病例產生重症而住院、甚至死亡，但疫苗其實並不能完全阻止病毒的傳播，這就是為什麼接種完整疫苗的人明明已經產生抗體，但他依然會感染新冠肺炎，並將病毒傳染給他人──即便對方也接種了疫苗。

但正是因為如此，許多染疫的患者，產生的症狀都只是小感冒，在對生活根本沒太大影響的狀況下，吃藥、多休息就能痊癒，甚至還有許多人是繼續上班也不在意；特別是Omicron的症狀，大多只包含肌肉痠痛、疲憊感、輕微咳嗽等，加上感染者主要都是年輕人，甚至可能都沒有任何症狀發生。

在沒有重症導致住院、不影響醫療量能的狀況，民眾自然也不太擔心了。

3、見怪不怪的心境

對那些總確診數超高的歐美國家來說，它們早在2020年就經歷了多次單日確診數十萬人的惡夢期，當時對疫情的不熟悉、沒有疫苗的出現，使不少人都經歷過那場難以想像的晦暗，有的鎖國、有的封城，還有全面關閉任何可能影響疫情的公共場所，甚至許多人的家人染疫死亡，也沒辦法見上一面。

正是有過這段外人難以想像的大風大浪，民眾的心境如今也變得更加豁達，當疫苗普及以後，似乎再也沒有什麼能限制大家想要自由的嚮往──狂歡、群聚、派對，確診數字只是參考，重要的是過自己想過的生活，跨國旅行當然也不例外。

但相對於歐美，亞洲各國就顯得保守許多，與2019年相比，許多觀光景點仍然禁止非必要的旅行，這些地方的遊客和往年相比下降了95％。面對疫情的心境不同，也很大程度的改變了當局的決策和方針。

（本文出自2022.2.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）