中國批准輝瑞口服藥 外國藥廠首過關

首款獲得中國批准的外國新冠肺炎藥物！中國國家藥監局於11日表示，將有條件的批准輝瑞公司的新冠肺炎口服藥（Paxlovid），要求口服藥上市後必須持續展開相關研究。

中國條件允許口服藥

《央視新聞》報導，中國國家藥監局11日表示，將批准輝瑞公司新冠肺炎口服藥Paxlovid，用於已出現輕、中度症狀的患者，與具有高風險因子的族群；但批准的條件之一為，在口服藥上市後必須持續展開相關研究工作，並即時提交後續研究成果。

目前已經有約40個國家核准了輝瑞口服藥的授權，歐盟就曾表示，在正式藥物許可授權通過之前，成員國就可以開始使用該藥物，作為對抗新變種Omicron的緊急措施。

北京當局至今仍未核准任何一款外國製造的新冠肺炎疫苗，而輝瑞口服藥也是首款獲得中國批准使用的外國新冠肺炎藥物。此外，中國科學院上海藥物研究所的多家機構正致力於研發中國國產的口服藥，目前也已進入臨床實驗階段，最快預計下半年啟動上市申請。

冬奧悶鍋引關注

目前，中國仍祭出多項防疫政策，包括封鎖邊境、旅遊限制與長期隔離等，保持「清零確診」的路線，且截至7日中國已接種過疫苗的人口超過87%。過去一年以來，中國官方公布的數據顯示，該國每日確診數都不超過250人。

但因為國際疫情延燒不斷，中國擔憂冬奧成為下一個疫情引爆點。《半島電視台》報導，中國祭出嚴格的防疫舉措，包括一般民眾不得至冬奧現場觀看比賽；而相關的運動員、工作人員都需要在長達數週「隔離泡泡」中每天篩檢，也必須乘坐專用交通工具往返會場與住所。

冬奧官方於12日宣布，出現8件與冬奧相關的確診病例，目前已累積超過400起的冬奧相關病例。對冬奧確診人數增加的狀況，北京冬奧會醫療小組專家麥克洛斯基表示，「總體狀況還在預估的可控範圍內」。

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