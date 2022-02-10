日本外商施壓政府 盼速開放邊境

「疫情不會結束，只是你我已能承受慢性代價而已。」一個月前遭遇Omicron變種病毒株全面侵襲、每日通報紀錄一路飆破135萬人染疫的美國，過去72小時突然以各地州政府為單位，陸續的大規模防疫解禁，像是過去政策特別緊縮的加州、紐約州，也都分別於7日與9日宣布「口罩免戴令」。雖然相關鬆綁，早在幾個共和黨州推行了好一陣子，但從本周開始的一系列群起跟進，卻都來自民主黨鐵票州——美國輿論認為：這除了反映美國疫情正進入終末恢復期，也投射了期中選舉年的民心躁動，以及拜登聯邦政府與地方民主黨人「不耐煩」的防疫分歧？

2022-02-10 12:26