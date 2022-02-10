日本外商施壓政府 盼速開放邊境
日本有73%外商擔心若政府持續不開放邊界，未來將會有嚴重的虧損出現，因此各國商會9日共同呼籲日本政府儘速重啟邊界。德國商會強調，許多公司都需要外國學生與工程師協助公司業務運作，希望日本政府能儘速解除管制。亞洲國家如泰國、馬來西亞、菲律賓與新加坡都陸續解除邊境管制，解封呼聲逐漸浮現。
邊境管制損失慘重
根據《日經新聞》報導，日本的歐洲聯合商會9日召開記者會，呼籲政府儘速解除對學生、商務旅遊與運動員的邊境管制，讓更多外資能夠進入日本，協助日本分部運作。德國商會主席舒曼直言，德國商界因為邊境封鎖損失1億歐元，對德國與日本都是巨大損失。
德國商會近日的調查也顯示，73%的外商擔心邊境管制會導致公司有鉅額虧損，超過20%表示由於日本限制外國專家（如基礎建設的工程師、國際實習生）入境，讓他們損失訂單。日本的邊境政策是七大工業國（G7）中最嚴格的，商務人士與學生已經2年不能入境日本了。
商務、教育優先
天普大學日本分校教務長威森受訪時說，日本政府應優先開放教育與商業的流通；據《路透社》報導，目前包括泰國、菲律賓與新加坡都已開放入境免隔離，吸引已接種的外國觀光客入境。泰國也表示，有意與馬來西亞及中國展開旅遊泡泡。許多國家都陸續開始解封邊境。
《美國公廣》也提到，澳洲總理莫里森稍早也宣布將開放國際觀光客入境，但前提是必須完整接種兩劑疫苗。莫里森說，澳洲一直積極透過計畫與紐西蘭、新加坡、日本與南韓開放邊境，並從去年底開始歡迎國際學生與經濟移民。
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