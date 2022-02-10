疫苗太多非洲難消化 歐盟將協助施打

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】非洲疫苗太多打不完，但施打率僅10%，歐盟9日已宣布將協助非洲國家施打疫苗。歐盟執委會主席馮德萊恩說，必須要協助疫苗施打率低的國家加速拉高覆蓋率。非洲原本陷入疫苗荒，但後來在供給充足後，因為政府疲弱、醫療資源不足，反而讓疫苗過剩，恐出現施打不完而大量過期報廢的狀況。

非洲疫苗過剩

根據《半島電視台》報導，法國外交部長勒德里安10日表示，非洲國家目前出現疫苗過剩的問題，並非疫苗捐得夠不夠。由於疫苗有效期限短、非洲國家冷鏈儲藏設施不夠，加上缺乏基礎醫療建設，讓非洲國家有大量疫苗遭浪費。

包括剛果、蒲隆地僅施打20%的疫苗庫存，因此歐盟執委會主席馮德萊恩宣布，將會撥1.25億歐元的預算協助非洲國家施打疫苗，另備有3億歐元作為預備金使用。馮德萊恩也說，未來還會配合持續運送4.5億劑疫苗到非洲，並與非洲聯盟積極溝通、協調分配方式。

國家無力施打

目前非洲僅有10%人口施打完兩劑疫苗，尚比亞、查德、馬達加斯加、德布地、索馬利亞、布吉納法索與烏干達平均僅使用3分之1庫存疫苗數量，兩劑覆蓋率平均只有67%。之前在2020年新冠疫情爆發時，非洲國家曾經拿不到疫苗，需要靠聯合國COVEX機制才能分配疫苗。

但《路透社》提到，隨著疫苗供給逐漸提升，非洲國家反而因為國家醫療量能不足、缺乏基礎建設而難將收到的疫苗讓民眾施打，因此也無法處理各國與COVEX配給的疫苗。由於疫苗保存期限短、加上非洲國家缺乏保存冷鏈，讓國際擔心非洲疫苗恐大量過期報廢。

即使疫苗如今產量比疫情剛爆發時多很多，疫苗不均的現象仍非常嚴重。全球完整接種疫苗總人口比例約53%，亞洲國家如中國、日本、台灣與韓國約有80%，歐美如加拿大有80%、澳洲79%，南美洲智利也有88%，但非洲國家如埃及就僅有26%、尼日更僅有3%。

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