奧密克戎變種病毒已在全球造成50萬人死亡

（德國之聲中文網） 根據世界衛生組織公布的最新數據，自從發現奧密克戎（omicron）變種病毒以來，全球已經登記了50萬人感染該種變種病毒之後的死亡病例。世衛組織稱這一死亡數“超出悲劇範疇”。

世衛組織流行病學家阿卜迪·馬哈穆德（Abdi Mahamud）說，自去年11月底奧密克戎被世衛組織列為“令人擔憂的變種”以來，全球登記的感染人數已經達到1.3億，死亡病例達到50萬。

傳播力更強的奧密克戎變種已經取代德爾塔（Delta）變種，成為世界上流行的主要變體。

世衛組織流行病學家馬哈穆德說：“當所有人都在說奧密克戎變種較為溫和的時候，他們卻忽略了一點，就是已經有50萬人死於感染這一變種病毒。”

“這已經超出悲劇範疇。”他說。

世衛組織流行病學家範·科霍夫（Maria Van Kerkhove） 說，已知的病例數已經“令人感到震驚”，而實際感染數字還會更高。

她說，奧密克戎傳播速度之快，讓以前的感染峰值看起來都像是平的。

範·科霍夫說：“我們仍然處於這一大流行病的中間階段。許多國家還沒有跨過奧密克戎感染高峰期。”

她對感染後的死亡人數連續數周增加感到擔憂。她說：“這種病毒依舊是危險的。”

世衛組織在周二（2月8日）晚些時候發布的每周Covid-19流行病學數據更新中，上周通報的新增死亡接近68000例，較前一周增加了7%。

與此同時，每周新增的新冠肺炎病例數量減少了17%，為近1930萬。

上周新增確診病例中，歐洲地區佔58%，美洲地區佔23%。新增死亡病例中，歐洲地區佔35%，美洲地區佔44%。

世衛組織指出，奧密克戎變種在全球範圍內迅速傳播，現在幾乎在所有國家都已經發現這一變種。

世衛組織稱，在過去30天裡收集的樣本中，奧密克戎佔到96.7%，德爾塔變種現在只佔3.3%。世衛組織也指出，關於現有疫苗針對奧密克戎變種功效的數據仍有限。

世衛組織發布的報告指出：“然而，現有的數據，針對Covid-19研發的初期疫苗對奧密克戎變種的保護作用在所有結果上（包括防止嚴重疾病、有症狀感染和防止感染）都低於以前對其他令人擔憂的變體的保護效力。”

但報告也指出，加強針已經“大大”提高了保護力。

自2019年12月新冠病毒感染病例在中國首次出現以來，新冠病毒已經在全球導致超過570萬人死亡，有記錄的感染病例超過3.92億。

全球抗疫仍存巨大資金缺口

世衛組織表示，用於全球抗擊新冠疫情的共享資源和分享知識的ACT加速計劃今年仍存在140億歐元的資金缺口。

世衛組織總干事譚德賽要求在貧窮和富裕國家之間公平地分配治療新冠肺炎的藥物和疫苗。他表示，只有南半球的人口普遍對新冠肺炎形成免疫，世界才能在今年結束全球衛生緊急狀況。

世衛組織還強調，全世界距離抗擊疫情的預定目標還十分遙遠。根據世衛大會做出的決議，到今年夏天，應該努力讓全世界所有國家70%的人口都完整接種過新冠疫苗。但是目前貧窮國家僅接種了一劑疫苗的比例也僅有10%左右。

目前全球已接種了近102.5億劑新冠疫苗。

（基督教新聞通訊社、法新社）

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