騙她「驗出陽性」要再確認！印度女子遭技術員「陰道採樣」性侵

新冠肺炎肆虐全球，採集樣本檢測方法有多種，包括深喉唾液、鼻腔和咽喉合併拭子、肛拭子等採檢方法，但印度竟然爆出有技術員替女病人做檢測時乘機性侵，極其可恥！

案發於2020年，印度一名23歲女生做完咽喉拭子檢測後結果呈陽性，1名30歲實驗室技術員要求她回實驗室，訛稱要替她做「陰道拭子（Vaginal Swab）」進一步確認。女生對於私處被「採樣」後感奇怪，回家後問哥哥「有沒有這樣檢測方式」，終於揭發整起性侵事件。經歷年半審訊，12名證人上庭後，法官判技術員性侵及意圖侮辱婦女或刑事暴力罪成，重判入獄10年。

事件發生於印度馬哈拉施特拉邦，2020年7月，當地第二波疫情大爆發，有家商場逾20名員工接受檢測。當全部員工完成咽喉拭子採樣後，其中一名23歲女生是某商場確診職員的密切接觸者，她接到實驗室30歲技術員Alkesh Ashok Deshmukh的來電，指其檢測結果呈陽性，要到中心作進一步檢查，需做陰道拭子採集陰道樣本。

該女子按照指示，接受了陰道拭子採樣，後來相關單位通知她的檢測結果呈陰性。女生在接受私處採樣後已感奇怪，詢問哥哥有沒有聽過要從私處採樣，哥哥馬上向醫院查詢，發現根本無這種採樣方式。當地媒體指出，該技術員之後還用手機傳「令人反感的信息」給該女，她隨後到警署報案。

Deshmukh在2020年7月30日被捕，被指控性侵及意圖侮辱婦女或刑事暴力，經歷近1年半審理，其間共傳喚12名證人上庭。法院日前判刑確定，入獄10年，並處以1萬盧比（約3726台幣）罰款。

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文章授權轉載自《香港01》