改採「無為而治」抗新冠疫情？丹麥不再實施任何防疫限制

雖仍發生大量新感染病例，但德國的這個北方鄰國取消了幾乎所有的新冠限制。從今天起，除與入境有關的規定外，丹麥全國不再實施任何限制。佩戴口罩、疫苗接種、康復和陰性檢測證明均成往事。大型活動、上餐館、進迪斯科舞廳都被允許。這樣，丹麥成為首個面對Omicron染疫潮而幾乎不實施任何防疫限制的歐盟國家。

不再是「危及社會疾病」

首相弗雷德裡克森（Mette Frederiksen）稱，「我們已度過危機階段」。她指出，顯示染疫後患重症人數的曲線的上升趨勢已被打破。她解釋說，患者病程較輕以及疫苗接種率高是全面放寬限制的主要原因。哥本哈根政府不再將新冠視為「危及社會疾病」。

去年9月，丹麥曾有類似做法，取消防疫限制。此後，新染疫數量急劇增加，迫使當局重新實施限制措施。

目前，這個人口近600萬的歐盟國家日增新染疫人數達五位數，為疫情爆發以來新高，這在Omicron變異毒株出現前是難以想象。不過，儘管新增染疫數量如此之高，對醫院，尤其是對重症監護病房的影響卻小於人們的擔心。

今天起，只是醫院和療養院等醫療保健機構繼續要求訪客佩戴口罩、出示新冠護照，以保護病弱者和老年人。

入境者仍受限制

若干入境限制規定，尤其對未接種者，仍繼續實施4星期。來自世界各地的接種疫苗或已康復的旅行者無需再出示陰性檢測結果。不過，即使是歐盟和申根地區公民，若無有效疫苗接種或痊癒證明，則須在入境前數天或入境後24小時內接受檢測。

在歐盟全境，2月1日起也實施新規定。據此，第二次接種的有效期為270天，--任何不想在旅行9個月後被與未接種者等而視之的人現在必須提供加強接種證明。

（德新社，法新社）

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