美知名編劇遭「長新冠」折磨13個月 夫訴恐怖症狀籲重視

美國知名電視影集《戀愛時代》（Dawson’s Creek）的女編劇費瑞兒（Heidi Ferrer）在2020年感染新冠肺炎，儘管身體康復了，但她持續被後遺症折磨13個月，最後在去年5月輕生。她的導演兼製片丈夫古瑟（Nick Güthe）呼籲眾人，應該重視「長新冠」（long-COVID）的後遺症。

古瑟在今年1月12日投書《衛報》，指出妻子費瑞兒長期飽受新冠肺炎後遺症的困擾，在5月結束了自己的生命，當下他絕望的想把妻子救回來，醫護人員把她送到醫院時，還有辦法恢復心跳，但到院後已經腦死，古瑟透露「長新冠」把費瑞兒從活力外向的性格，轉變為虛弱到無法再忍受活下去的絕望者。

古瑟指出，費瑞兒雖然染疫康復，但長新冠卻在後期如影隨形，長達13個月不斷折磨她，她曾訴苦「心跳會無來由加速」，且費瑞兒也比科學家更早發現「並會影響腦部」，當時她的情況非常糟糕，家人們都以為她會虛弱到引發心臟病而死。

除了神經性震顫、心跳突然加速、腦部受到影響外，費瑞兒的腸胃道功能也受到影響，只是爬完一樓的階梯，她也會累到難以喘息，甚至會全身疼痛、腦霧（brain fog）且無藥可醫，古瑟指出，新冠肺炎將妻子的器官一個個擊潰，妻子每天都步行90分鐘，只吃有機素食，三年半都滴酒不沾，但卻出現了新冠腳趾，以及腸胃道問題，費瑞兒腳感到劇烈疼痛，幾乎像是糖尿病晚期的神經病變，種種一切導致費瑞兒無法忍受，最後決定自殺。

古瑟指出，當時醫師診斷費瑞兒死於抑鬱症，他告知醫生妻子沒有抑鬱症，而是受到「長新冠」的折磨，醫師疑惑的問「什麼是長新冠」？事後，古瑟決定投書媒體，呼籲大家重視長新冠帶來的折磨，也和全球最大的長新冠患者發聲團體「倖存者組織」（Survivor Corps）聯繫，發現有許多人正遭受妻子生前的折磨，因此他希望「人們必須在有機會的時候，全力幫助這些受到長新冠困擾的人走出低落」。

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