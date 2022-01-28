快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

美知名編劇遭「長新冠」折磨13個月 夫訴恐怖症狀籲重視

聯合新聞網 / 綜合報導
美國知名女編劇費瑞兒（Heidi Ferrer）死於長新冠，她的丈夫古瑟（Nick Güthe）投書媒體，呼籲應重視新冠後遺症。圖擷自recovher IG
美國知名女編劇費瑞兒（Heidi Ferrer）死於長新冠，她的丈夫古瑟（Nick Güthe）投書媒體，呼籲應重視新冠後遺症。圖擷自recovher IG

美國知名電視影集《戀愛時代》（Dawson’s Creek）的女編劇費瑞兒（Heidi Ferrer）在2020年感染新冠肺炎，儘管身體康復了，但她持續被後遺症折磨13個月，最後在去年5月輕生。她的導演兼製片丈夫古瑟（Nick Güthe）呼籲眾人，應該重視「長新冠」（long-COVID）的後遺症。

古瑟在今年1月12日投書《衛報》，指出妻子費瑞兒長期飽受新冠肺炎後遺症的困擾，在5月結束了自己的生命，當下他絕望的想把妻子救回來，醫護人員把她送到醫院時，還有辦法恢復心跳，但到院後已經腦死，古瑟透露「長新冠」把費瑞兒從活力外向的性格，轉變為虛弱到無法再忍受活下去的絕望者。

古瑟指出，費瑞兒雖然染疫康復，但長新冠卻在後期如影隨形，長達13個月不斷折磨她，她曾訴苦「心跳會無來由加速」，且費瑞兒也比科學家更早發現「並會影響腦部」，當時她的情況非常糟糕，家人們都以為她會虛弱到引發心臟病而死。

除了神經性震顫、心跳突然加速、腦部受到影響外，費瑞兒的腸胃道功能也受到影響，只是爬完一樓的階梯，她也會累到難以喘息，甚至會全身疼痛、腦霧（brain fog）且無藥可醫，古瑟指出，新冠肺炎將妻子的器官一個個擊潰，妻子每天都步行90分鐘，只吃有機素食，三年半都滴酒不沾，但卻出現了新冠腳趾，以及腸胃道問題，費瑞兒腳感到劇烈疼痛，幾乎像是糖尿病晚期的神經病變，種種一切導致費瑞兒無法忍受，最後決定自殺。

古瑟指出，當時醫師診斷費瑞兒死於抑鬱症，他告知醫生妻子沒有抑鬱症，而是受到「長新冠」的折磨，醫師疑惑的問「什麼是長新冠」？事後，古瑟決定投書媒體，呼籲大家重視長新冠帶來的折磨，也和全球最大的長新冠患者發聲團體「倖存者組織」（Survivor Corps）聯繫，發現有許多人正遭受妻子生前的折磨，因此他希望「人們必須在有機會的時候，全力幫助這些受到長新冠困擾的人走出低落」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國傳媒大學生冬奧「原創」影片抄襲東奧 網酸：日本人提早一年抄走

「出門吸收貝多芬」正妹打卡笑翻眾人 網吐槽：打莫札特疫苗壓驚

好市多人行道塞滿機車「最高罰1200」 網曝1停車點：停這就好啦！

彩券行店員曝中獎秘訣 結尾惹眾人爆笑：很派！

相關新聞

幾個月後世界可望近乎正常 南非、英國「這兩個現象」顯示疫情轉折點已經出現？

「病毒不會被根除，病毒將伴隨我們多年，但我們應該能在幾個月內，恢復近乎正常的生活。」1月22日，以色列N12新聞台（N12 News），播出美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）的專訪，除了表達對疫情前景的樂觀態度，他也強調，像Omicron這類變種病毒，所造成的異常狀況，將是可控的。

舊金山2月防疫鬆綁 完整接種者室內可不戴口罩

變種變毒Omicron帶來的疫情降溫，美國舊金山今天採取鬆綁的第一步，宣布完整接種疫苗者從2月起在室內可摘掉口罩

美知名編劇遭「長新冠」折磨13個月 夫訴恐怖症狀籲重視

美國知名電視影集《戀愛時代》（Dawson’s Creek）的女編劇費瑞兒（Heidi Ferrer）在2020年感染新冠肺炎，儘管身體康復了，但她持續被後遺症折磨13個月，最後在去年5月輕生。她的導演兼製片丈夫古瑟（Nick Güthe）呼籲眾人，應該重視「長新冠」（long-COVID）的後遺症。

連續4天創新高！南韓單日新增確診破16000人大關

Omicron變種迅速傳播全球，南韓的單日新增確診28日創下16096例的歷史新高，數字已經達到25日當時破紀錄數字的近...

全球防疫榜 台灣排第八

彭博資訊27日公布最新全球防疫韌性排名，台灣的排名在1月躍升18名，在全球53個國家中位居第八，為去年4月來首度重返前十...

新危險降臨？Omicron亞變種傳播迅速 40多個國家都淪陷

我們已經從Omicron的第一個變異毒株BA.1中得知，其傳染性遠高於早期的新冠病毒變種。現在，Omicron的亞變種、被稱為「姐妹株」的BA.2出現了。在1月份的頭十天裡，英國至少有400人感染，全球有40多個國家也都發現了該病毒株...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。